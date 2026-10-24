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Україна і Росія обговорили деталі гуманітарної місії в Олешках: коли вона стартує

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
111
Окуповані Олешки
Як виглядають окуповані Олешки. Джерело: Скриншот відео Sky News

Вночі у вівторок, 27 жовтня, із 3:00 за київським часом (4:00 за московським) в окупованих Олешках на Херсонщині почне діяти режим припинення вогню. Під час локального перемир'я мешканці міста отримають гуманітарну допомогу, а також матимуть змогу евакуюватися.

Про це повідомив уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець, який 24 жовтня провів онлайн зустріч із російською омбудсменкою Яною Лантратовою. Деталями він поділився у Telegram.

Лубінець і Лантратова очолювали перемовні групи своїх країн. У суботу вони узгодили деякі нюанси гуманітарної місії в Олешках, зокрема підтвердили час, коли розпочнеться режим тиші.

"Окремо проговорили інші деталі, які були заздалегідь узгоджені, обмінялися інформацією та переконалися, що все відбувається згідно з напрацьованою попередньою угодою та обидві сторони виконують усі зобов'язання, які брали на себе", – проінформував омбудсмен.

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Україна і Росія обговорили деталі гуманітарної місії в Олешках: коли вона стартує

Олешки російська армія окупувала на самому початку повномасштабного вторгнення. Карта. Джерело: Скриншот DeepStateMAP

Згодом в ефірі "Єдиних новин" Лубінець уточнив, що регулярно проводить зустрічі з російською уповноваженою з прав людини Лантратовою. До прикладу, в п'ятницю, 23 жовтня, вони обговорювали питання повернення полонених.

"Кожен обмін – це перемовини. І це шанс на прогрес у питанні повернення наших військовополонених і цивільних", – зазначав посадовець.

Щодо ситуації в Олешках, він нагадав, що робота з порятунку людей почалася з кінця лютого 2026 року. Документ між керівниками перемовних груп (тобто Лубінцем і Лантратовою) вдалося підписати 23 жовтня, а наступного дня – провести перемовини в онлайн форматі.

"Із того, що в нас відбулося за першу добу, – дві сторони зробили все у межах досягнутих домовленостей раніше", – підтвердив омбудсмен.

"Рухаємося далі. Угода повинна призвести до одного – допомоги нашим громадянам", – додав уповноважений ВРУ із прав людини.

Україна і Росія обговорили деталі гуманітарної місії в Олешках: коли вона стартує

Повідомлення, опубліковане уповноваженим ВР України із прав людини. Джерело: Скриншот Telegram

Як писав OBOZ.UA, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленість щодо гуманітарної операції з розблокування окупованих Олешок. Планується відновити доступ до міста, щоб доправити людям їжу й медикаменти, а також допомогти їм виїхати із зони бойових дій.

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