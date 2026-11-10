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Україна і Польща фіналізують домовленості про обмін винищувачів МіГ-29 на доступ до технологій: що відомо

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
81
Україна і Польща фіналізують домовленості про обмін винищувачів МіГ-29 на доступ до технологій: що відомо
Цезарій Томчик, який зараз у Києві, каже про фіналізацію домовленості про обмін МіГ-29 на доступ до технологій. Джерело: Air Force Command of UA, Cezary Tomczyk/Х, колаж OBOZ.UA

Україна погодилася передати Польщі необхідні технології для боротьби з безпілотниками. Натомість Варшава передасть Києву винищувачі МіГ-29 – відповідна угода вже перебуває на стадії узгодження останніх деталей.

Про це 10 листопада заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. Посадовець зараз разом з генералом Каролем Димановськиимй перебувають в Києві.

Що каже Томчик

"Під час того, як польський міністр оборони Косіняк-Камиш веде в США ключові переговори щодо безпеки Польщі, ми розмовляємо в Києві. Мені супроводжує генерал Кароль Димановський, перший заступник начальника Генштабу Війську Польского. У центрі уваги: військова та промислова співпраця, а також трансфер технологій. Україна погодилася передати Польщі необхідні нам протидронові технології", – зазначив заступник міністра оборони Польщі.

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Томчик окремо зауважив, що відповідна домовленість щодо старих польських винищувачів "наближається до завершення" та наразі перебуває "на етапі узгодження подробиць".

Україна і Польща фіналізують домовленості про обмін винищувачів МіГ-29 на доступ до технологій: що відомо

Допис польського урядовця. Джерело: скриншот

Ракети PAC-3 для ППО Patriot

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш перебуває у США, де має зустрітися, зокрема, з очільником Пентагону Пітом Гегсетом. Польський урядовець повідомляв, що однією з головних тем переговорів буде розміщення постійної американської військової бази в Польщі.

Також сторони обговорюватимуть розвиток співпраці між оборонними промисловостями двох країн. Причому першочергове питання – створення в Польщі "центру обслуговування" ракет PAC-3 для американських систем ППО Patriot. Нагадаємо: уряд США вже погодився на створення нових виробничих потужностей боєприпасів для Patriot, дефіцит яких відчувається, перш за все, в Україні.

Домовленість про МіГи

Україна і Польща фіналізують домовленості про обмін винищувачів МіГ-29 на доступ до технологій: що відомо

МіГ-29. Джерело: Air Force Command of UA/Х

Цезарій Томчик не уточнив кількість, та Косіняк-Камиш раніше повідомляв – мова йде про два МіГ-29, що виводяться з експлуатації (їхній ресурс закінчився, і тому вони "вже непридатні" для польського війська).

Ресурс одного з літаків, який Польща передасть Україні, добіг кінця, і строк його експлуатаційної готовності сплив, тоді як другий досі перебуває в льотному стані, стверджували у польському оборонному відомстві.

Обговорення передачі цих винищувачів тривало довгий час – з весни поточного року. Причому пшлося про десятки літаків, за які Варшава розраховувала отримати від Києва технології безпілотних літальних апаратів як зустрічний крок.

Так чи так, проте польські винищувачі МіГ-29 так і не були передані Україні, хоча раніше Варшава заявляла про готовність зробити це.

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Військова допомога УкраїніПольщаУкраїналітакМіГ-29винищувачвійськова технікаВладислав Косіняк-КамишВладислав Косіняк-Камиш
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