"Україна готова": Зеленський назвав умову припинення ударів по російських НПЗ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може перестати завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах. Однак зробить вона це не в односторонньому порядку.

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По російських НПЗ перестане прилітати, щойно Росія припинить завдавати ударів по українській енергетиці. Про це Зеленський у неділю написав у своєму Telegram-каналі.

Зеленський розповів, коли Україна припинить атакувати НПЗ в Росії

На тлі справжньої істерики, яку вже не першу добу поспіль продовжує президент США Дональд Трамп через відмову України зупинити удари по російських НПЗ попри його прохання – про можливість "мораторію" на удари по російській нафтопереробці висловився сам Зеленський.

Він припустив, що Сили оборони можуть утриматися від таких атак. Однак це точно не буде односторонній крок. Йдеться про взаємне енергетичне перемир'я, від якого неодноразово вже відмовилася Москва.

"Вже сьогодні реально зупинити удари по енергетиці, але Путін не хоче цього робити. Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане наносити удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Будь-які деескалаційні кроки мають бути взаємними та зі справжніми гарантіями", – підкреслив глава держави.

Він також додав, що "реальна причина війни в Європі – Росія, і тільки вона".

Ці слова Зеленського, вочевидь, є відповіддю на фонтан звинувачень, що лунають цими днями з Вашингтона на його адресу.

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Зокрема, Трамп не раз жалівся, що Зеленський ігнорував його численні прохання не бити по російських НПЗ, бо, мовляв, саме вони, а не "іранська авантюра" США спричинили різке здорожчання нафти та нафтопродуктів у світі.

Західні медіа з посиланням на власні джерела повідомляли про тиск, який Вашингтон чинив на Київ на цьому тлі. Зокрема, відомо, що Україні передали "рішучу вимогу" Трампа припинити удари по російських НПЗ, у разі продовження таких атак США пригрозили Україні зупинкою розвідданих.

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Окрім того, Трамп заговорив про те, що "Україні настав час призначити нового лідера", бо чинний президент "ніколи не укладає угод". Натомість російський диктатор Володимир Путін, за його словами, "дуже хоче миру".

Як повідомляв OBOZ.UA, 9 жовтня Трамп похизувався "успішною" розмовою з Путіним. Він, мовляв, домовився з "другом Владіміром" про купівлю російського дизпалива, у зв'язку з чим Вашингтон почав знімати з Москви частину накладених на агресора санкцій.

Зеленський висловив розчарування "нечесними і несправедливими" діями США. У відповідь на критику українського президента Трамп публічно подякував Путіну.