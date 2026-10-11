"Україна готова": Зеленський назвав умову припинення ударів по російських НПЗ

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Борис Джонсон в Україні"Огидно": Джонсон нагадав Трампу, чому підскочила ціна на нафтуЗалишився лише шлях ескалації: Нарожний озвучив прогноз на зимуЗалишився лише шлях ескалації: Нарожний озвучив прогноз на зимуІлюстрація. Фінансовий гороскопДля 3 знаків зодіаку настане ера зцілення та процвітання: вони купатимуться в достаткуЯк Україні вийти на Євро-2028 через Лігу націй. Усі розкладиЯк Україні вийти на Євро-2028 через Лігу націй. Усі розкладиЧума в Росії: у ВООЗ випустили офіційну заявуЧума в Росії: у ВООЗ випустили офіційну заявуІлон Маск наїхав на Зеленського, підтримуючи Трампа і РФІлон Маск наїхав на Зеленського, підтримуючи Трампа і РФРосія атакувала Україну 116 дронами, сили ППО збили майже сотню з них: наслідки в областях. ФотоРосія атакувала Україну 116 дронами, сили ППО збили майже сотню з них: наслідки в областях. ФотоДе не можна садити малину: ягід взагалі не будеДе не можна садити малину: ягід взагалі не будеПомерла заслужена артистка України Наталія Перчевська, яка понад 50 років життя віддала театруПомерла заслужена артистка України Наталія Перчевська, яка понад 50 років життя віддала театруВійська РФ атакували Київщину: пошкоджено десятки об’єктів, є постраждаліВійська РФ атакували Київщину: пошкоджено десятки об’єктів, є постраждалі

"Україна готова": Зеленський назвав умову припинення ударів по російських НПЗ

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
icon 348
Зеленський назвав регіони, які "провалюють" підготовку до зими
Володимир Зеленський. Джерело: пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може перестати завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах. Однак зробить вона це не в односторонньому порядку.

По російських НПЗ перестане прилітати, щойно Росія припинить завдавати ударів по українській енергетиці. Про це Зеленський у неділю написав у своєму Telegram-каналі.

Зеленський розповів, коли Україна припинить атакувати НПЗ в Росії

На тлі справжньої істерики, яку вже не першу добу поспіль продовжує президент США Дональд Трамп через відмову України зупинити удари по російських НПЗ попри його прохання – про можливість "мораторію" на удари по російській нафтопереробці висловився сам Зеленський.

Він припустив, що Сили оборони можуть утриматися від таких атак. Однак це  точно не буде односторонній крок. Йдеться про взаємне енергетичне перемир'я, від якого неодноразово вже відмовилася Москва.

Читайте також
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
icon 13,0 т.
У Конгресі США готують двопартійний закон, щоб заблокувати будь-які купівлі російської нафти, – Фіцпатрік
icon 13,0 т.
У Конгресі США готують двопартійний закон, щоб заблокувати будь-які купівлі російської нафти, – Фіцпатрік
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
icon 7,1 т.
"Так і повинно бути, це війна": Келлог заявив, що Україна правильно атакує російські НПЗ. Відео
icon 7,1 т.
"Так і повинно бути, це війна": Келлог заявив, що Україна правильно атакує російські НПЗ. Відео
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
icon 4,4 т.
"Уряд США став спонсором тероризму": сенатор-демократ звинуватив Трампа у навмисному фінансуванні ударів РФ по Україні
icon 4,4 т.
"Уряд США став спонсором тероризму": сенатор-демократ звинуватив Трампа у навмисному фінансуванні ударів РФ по Україні

"Вже сьогодні реально зупинити удари по енергетиці, але Путін не хоче цього робити. Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане наносити удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Будь-які деескалаційні кроки мають бути взаємними та зі справжніми гарантіями", – підкреслив глава держави.

Він також додав, що "реальна причина війни в Європі – Росія, і тільки вона". 

Ці слова Зеленського, вочевидь, є відповіддю на фонтан звинувачень, що лунають цими днями з Вашингтона на його адресу.

Зокрема, Трамп не раз жалівся, що Зеленський  ігнорував його численні прохання не бити по російських НПЗ, бо, мовляв, саме вони, а не "іранська авантюра" США спричинили різке здорожчання нафти та нафтопродуктів у світі.

 Західні медіа з посиланням на власні джерела повідомляли про тиск, який Вашингтон чинив на Київ на цьому тлі. Зокрема, відомо, що Україні передали "рішучу вимогу" Трампа припинити удари по російських НПЗ, у разі продовження таких атак  США пригрозили Україні зупинкою розвідданих.

Окрім того, Трамп заговорив  про те, що "Україні настав час призначити нового лідера", бо чинний президент "ніколи не укладає угод". Натомість російський диктатор Володимир Путін, за його словами, "дуже хоче миру".

Як повідомляв OBOZ.UA, 9 жовтня Трамп похизувався "успішною" розмовою з Путіним. Він, мовляв, домовився з "другом Владіміром" про купівлю російського дизпалива, у зв'язку з чим Вашингтон почав знімати з Москви частину накладених на агресора санкцій.

Зеленський висловив розчарування "нечесними і несправедливими" діями США. У відповідь на критику українського президента Трамп публічно подякував Путіну.

Схожі теми
Війна в УкраїніРосійські обстрілиУкраїнаРосіяНПЗВолодимир ЗеленськийВолодимир ЗеленськийВолодимир ПутінВолодимир ПутінДональд ТрампДональд Трамп
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись