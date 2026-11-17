Президент України Володимир Зеленський анонсував підготовку нового масштабного обміну військовополонених, домовленості щодо якого були досягнуті під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. Українська сторона готова реалізувати обмін уже найближчими тижнями, однак конкретні терміни залежать від позиції Росії та її контактів зі США.

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Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі. За словами Зеленського, він провів нараду з дипломатичною командою, керівництвом розвідки та СБУ, головнокомандувачем ЗСУ й учасниками переговорів, під час якої визначили подальші кроки щодо обміну полоненими та мирного процесу.

Україна готує новий обмін військовополонених

Зеленський наголосив, що повернення українських захисників із російського полону стало однією з ключових домовленостей тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі. Наразі Київ готує відповідні пропозиції для американської сторони, а комунікація вже відбувається через розвідувальні канали.

"Україна передасть американській стороні наші пропозиції щодо обміну, каналами розвідки вже комунікуємо. Україна готова забезпечити результат уже найближчими тижнями", – заявив президент.

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Водночас він уточнив, що швидкість реалізації домовленостей залежатиме від російської сторони та результатів переговорів американських представників із Москвою.

Окрему увагу під час наради приділили питанню звільнення цивільних українців, яких незаконно утримують у Росії. За словами глави держави, серед заручників є люди, які перебувають у неволі ще з часів до початку повномасштабного вторгнення.

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Гуманітарні операції та розширення переговорів

Ще одним питанням стала гуманітарна операція в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Учасники наради заслухали доповідь щодо надання допомоги українцям, яких вдалося евакуювати на підконтрольну Україні територію.

Крім того, Україна запропонувала провести аналогічні гуманітарні операції ще у десяти населених пунктах на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Цю ініціативу українська делегація планує обговорити з американськими посередниками.

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Зеленський також повідомив про важливі зміни у форматі мирних переговорів. За його словами, США погодили з Москвою залучення до тристороннього переговорного процесу європейських представників.

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Йдеться, зокрема, про країни групи Е5 – Велику Британію, Німеччину, Францію, Італію та Польщу. До переговорів також мають долучитися представники Європейської комісії, Європейської ради та НАТО.

"Україна координується з усіма нашими партнерами в Європі, і ми продовжимо працювати на всіх рівнях, щоб Європа була сильною учасницею перемовин", – зазначив президент.

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Підготовка до переговорів у Берліні

Під час наради українська команда також визначала пріоритети на наступну зустріч із європейськими та американськими партнерами, яка має відбутися цього тижня в Берліні. Окремо узгодили підходи до подальших контактів із російською стороною.

Серед головних напрямів роботи – завершення війни, забезпечення довгострокової безпеки України, досягнення стійкого миру, а також створення умов для післявоєнного відновлення та розвитку держави.

За підсумками обговорення Зеленський затвердив завдання для української переговорної команди на найближчі тижні. Робота з міжнародними партнерами триватиме на всіх рівнях.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив, що під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі обговорювали масштабний обмін військовополоненими. За словами глави держави, сторони розглядали можливість повернення полонених за формулою "1000 на 1000" або "1500 на 1500".

Як писав OBOZ.UA, Зеленський отримав від розвідки інформацію про плани Росії щодо виробництва балістичних і крилатих ракет. Глава держави наголосив, що заплановані Москвою обсяги виробництва озброєння свідчать про відсутність мирних намірів.