"Україна готова до деескалаційних кроків": Зеленський заслухав доповідь переговорної групи після зустрічей в США

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь української переговорної групи після зустрічей у США та комунікації з командою американського президента. Він заявив про готовність України до реальних рішень і деескалаційних кроків задля наближення завершення війни.

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Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram. Президент наголосив, що Україна підтримала запропоноване енергетичне припинення вогню та готова гарантувати його дотримання, тепер, Росія має зробити аналогічні кроки.

Україна готова до деескалації

Зеленський зазначив, що переговорна група доповіла йому про результати зустрічей у США, а також про щоденну комунікацію з командою президента Дональда Трампа.

За його словами, Україна готова переходити до реальних рішень, які можуть сприяти деескалації та наблизити завершення війни.

"Україна готова до реальних рішень та деескалаційних кроків, щоб наблизити завершення цієї війни", – наголосив президент.

Окремо Зеленський підтвердив готовність України до запропонованого енергетичного припинення вогню. Київ, за його словами, готовий гарантувати виконання відповідних домовленостей, озвучених президентом США.

Росія продовжує бити по енергетиці

Водночас Зеленський заявив, що станом на зараз Росія не виконує умов, які були озвучені американською стороною.

"Були, на жаль, удари по нашій енергетиці вчора, тривають удари по нашій енергетиці й сьогодні", – повідомив президент.

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Він зазначив, що протягом дня в Україні тривали повітряні тривоги, Росія застосовувала ударні безпілотники типу "Шахед", а також завдавала ударів авіабомбами.

За словами Зеленського, якщо ці атаки є відповіддю Росії на заяву президента США щодо енергетичного перемир'я, то Москва вкотре втратила можливість зробити крок до припинення війни.

"Якщо удари і є відповіддю Росії на заяву президента Америки, то це означає, що росіяни змарнували чергову можливість наблизити мир", – заявив він.

Зеленський закликав США тиснути на Росію

Президент України наголосив, що подальший розвиток ситуації значною мірою залежить від позиції Сполучених Штатів.

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"Багато залежить саме від позиції Америки, щоб деескалація все ж таки спрацювала. Потрібен тиск на Росію", – сказав Зеленський.

Він додав, що українська сторона продовжує комунікацію з американською адміністрацією на всіх рівнях.

За підсумками зустрічей та переговорів сторони також визначили подальші кроки й дипломатичні рамки роботи.

"Продовжуємо говорити з американською стороною на всіх рівнях. Визначили подальші кроки і дипломатичні рамки", – резюмував президент.

Як повідомляв OBOZ.UA:

11 жовтня Дональд Трамп зробив неочікувану заяву про встановлення "енергетичного режиму тиші" між Україною та Росією. Він стверджує, що "перемир'я" почало діяти з моменту публікації його допису. "Обидві сторони дали на це згоду", – запевняв лідер Білого дому.

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Володимир Зеленський у коментарі Axios сказав, що це оголошення "стало новиною" для нього. Втім, Київ готовий до перемир'я, якщо Москва не буде атакувати нашу енергетичну сферу.

Пізніше, у традиційному вечірньому зверненні, український президент сказав, що "ЗСУ отримали всі відповідні накази". Наша країна розраховує на "аналогічну готовність Росії і на домовленість президента Сполучених Штатів Америки щодо цього".

Попри те, від початку доби 12 жовтня Росія атакувала шість енергетичних об’єктів в Україні. По всій країні внаслідок російських атак постраждали 33 людини.