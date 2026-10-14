1. Єврокомісія цього тижня запропонувала винести на стратегічне обговорення глав держав-членів ідею так званої "поступової інтеграції".

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Вона стосується вдосконалення процесу підготовки до членства, коли країна, яка успішно виконує необхідні реформи, отримує доступ до фондів, ринків і політики ЄС ще до вступу у нього.

При цьому передбачаються певні запобіжні механізми, що діятимуть протягом 15 років після вступу:

серед заходів, якими ЄС може покарати за порушення зобов’язань, – скорочення фінансування та призупинення права голосу.

Такі кроки в Брюсселі вважають необхідними для того, щоб зробити процес розширення "політично прийнятним" для всіх країн-членів ЄС.

З тієї ж причини для України плануються значні обмеження щодо агарного сектору, на яких наполягали галаслива Франція й мерзотна Польща.

Тобто пряник нам такий собі.

2. Ну а Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич на "Форумі безпеки" в Варшаві 12 жовтня попередив, що його війська за необхідності знищать "геть усе", –

повідомляє Reuters.

"Якщо хтось виявиться настільки дурним, щоб напасти на нас, ми воюватимемо, <> щоб напад на будь-якого союзника виявився абсолютно марним", –

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зазначив він, презентуючи нову "Теорію перемоги", що передбачає перемогу над ворогом у три етапи – блокування, послаблення й розгром.

Гринкевич прямо не вказав на Мордор, однак його послання вочевидь було адресоване саме йому.

Тож начебто батіг Пуйлові.

Якому пофіг.

3. А от колишній директор ЦРУ генерал Петреус на тому самому форумі зауважив, що головний урок російсько-української війни полягає в необхідності термінових революційних інституційних військових змін у країнах Альянсу.

Зокрема, він звернув увагу на швидкість, з якою українські військові та виробники адаптують технології до змін на фронті.

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За словами Петреуса, програмне забезпечення сучасних бойових систем необхідно оновлювати щотижня, а апаратну частину кожні три-чотири тижні, як це роблять українці.

[Іншими словами, застаріле НАТО має навчитися нарешті відповідати стандартам Украіни.]

Цей генерал конкретніше.

4. Тим часом, президенти України й США з’ясовують, хто з них крутіше, завдяки чому:

рейтинг Зеленського суттєво зростає;

Трамповий – і республіканців взагалі – ще стрімкіше падає, причому напередодні виборів у Конгрес;

три тижні ж Україна в такому режимі витримає.

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5. Хай там як, але The Washington Post саме зараз повідомляє, що США й Європа разом розробляють мирний план для України, який передбачає:

зупинення бойових дій за лінією зіткнення;

гарантії безпеки за зразком "статті 5";

відбудову України й компенсації постраждалим;

енергетичну угоду за участі України, РФ і європейських країн щодо поновлення постачань російських енергоносіїв;

зняття з Росії санкцій

[і Нобелівку Трампові наступного року] –

то й нехай…

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