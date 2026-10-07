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Угорщина зняла вето з переговорів України про вступ до ЄС: що це означає

Іван Черленський
Іван Черленський
Time to read2 хв
icon 2,4 т.
Угорщина зняла вето з переговорів України про вступ до ЄС: що це означає
Україна та Угорщина зробили крок назустріч у питанні вступу до ЄС. Джерело: eurofest.org.ua

У середу, 7 жовтня, Угорщина дала "зелене світло" подальшому просуванню України в переговорах про вступ до Європейського Союзу. Йдеться про Кластер 2 "Внутрішній ринок" та Кластер 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання".

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X. За його словами, на рівні COREPER угорська сторона погодила переговорні позиції щодо цих двох кластерів.

Глава МЗС також подякував угорській колезі Аніті Орбан за спільну роботу, яка, за його словами, відповідає інтересам обох народів і сильної Європи.

"Вступ України до ЄС просувається крок за кроком. Україна та Угорщина разом роблять кроки назустріч одна одній та до європейської єдності", – написав Сибіга.

Угорщина зняла вето з переговорів України про вступ до ЄС: що це означає

Допис Сибіги в соцмережі X. Джерело: Скриншот

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Рішення Будапешта розблокувало для України перехід до наступного етапу процедури відкриття кластерів 2 і 3. Упродовж кількох місяців саме угорська сторона блокувала затвердження результатів скринінгу за цими напрямами.

Напередодні група COELA Ради ЄС затвердила результати скринінгу України за кластерами 2 і 3. Після цього посли країн ЄС на рівні COREPER погодили направлення урядам України та Молдови листів із пропозицією представити свої переговорні позиції.

Наступні процедурні кроки можуть пройти досить швидко. Найближчими днями на засіданні COELA мають підготувати проєкт переговорної позиції ЄС щодо обох кластерів.

Очікується, що країни ЄС зможуть погодити її вже в понеділок, 12 жовтня, після того як Верховна Рада ухвалить законодавчі зміни щодо освіти мовами національних меншин.

Якщо це рішення буде затверджене, 13 жовтня може відбутися міжурядова конференція Україна–ЄС, під час якої кластери 2 і 3 можуть офіційно відкрити.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Угорщина готова була зняти блокування двох переговорних кластерів за умови ухвалення Верховною Радою законодавчих змін щодо освіти мовами національних меншин. За даними Financial Times, законопроєкт розробляли з урахуванням пропозицій та зауважень угорської сторони, а його ухвалення могло стати умовою для політичної підтримки Будапештом подальшого просування України на шляху до вступу в ЄС.

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