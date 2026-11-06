Угорська влада почала публікувати дані про інформаторів комуністичних спецслужб.

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Перший етап відкриття матеріалів стартував 4 листопада, а повні досьє на агентів оприлюднять не пізніше 25 лютого 2027 року.

Новий прем'єр-міністр країни Петер Мадяр назвав цей крок виправленням історичної помилки 1989 року та назрілим обов'язком перед нацією.

В Україні ж ситуація зависла у напіввимірі. З одного боку, ми формально відкрили совєтські архіви, але всі злочинні дії списали на абстрактну ідеологему – "тоталітарний комуністичний режим СРСР", ніби цей режим діяв сам по собі.

Але жоден режим (хоч як би ми його не сприймали) чинити терор сам по собі не може. Злочини вчиняють конкретні люди.

І ми знаємо персональний їх склад – партійно-господарські, нквдистські, пропагандистські та комісарські кадри, що були відряджені в Україну з московії для здійснення індустріалізації, колективізації й інших програм побудови комунізму та кадри, рекрутовані з місцевих. Тобто весь той персонал, який чинив погроми, геноцид, терор та масові репресії, що знекровили українську націю.

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Конкретні виконавці, їхні нащадки та агентура уникнули публічного осуду, люстрації та спокійно інтегрувалися в систему вже незалежної держави. Вони проросли в ній через "совковий" тип мислення, корупційні практики та приховану роботу на москву.

Цей незавершений розбір минулого має глибокий соціокультурний наслідок. Злочини конкретних осіб не просто знищили мільйони життів – вони брутально перервали тяглість поколінь. І, коли кати залишаються анонімними, а їхні спадкоємці керують процесами, колективний розум нації перебуває у полоні нав'язаних міфів та травм.

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Тому відкриття імен – це не помста, а акт відновлення розірваного зв'язку між епохами, очищення нашої свідомості та повернення справедливості. Тільки так можна вилікувати соціум і виставити норми моралі для тих, хто прийде після нас.

Так що, на вашу думку, гальмує повне очищення України – страх перед правдою чи системний опір тих, кому є що приховувати?

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