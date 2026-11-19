Угорщина начебто відкликала свої заперечення проти того, щоб Україна й Молдова відкрили останні два з шести кластерів переговорів щодо членства в Європейському Союзі. Йдеться про узгодження законодавства у сферах сільського господарства й екології.

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Про це виданню Kyiv Independent повідомили неназвані дипломати. "До офіційного відкриття ще потрібно виконати кілька інших процедурних кроків", – уточнили журналісти.

Спершу посли 27 країн ЄС, а потім національні міністри мають ухвалити спільну позицію, і лише тоді може відбутися міжурядова конференція, після якої кластер буде вважатись відкритим.

Очікується, що це відбудеться у грудні. Після повного розблокування перемовин "увага зосередиться на питаннях верховенства права", заявили в Kyiv Independent.

Окрім того, Києву й Кишиніву доведеться виконати деякі "проміжні критерії", зокрема щодо боротьби з корупцією, перш ніж вони зможуть позначити будь-який із пунктів у своїх списках справ як офіційно виконаний.

У своїх щорічних звітах Європейська Комісія зазначала, що Молдова фактично вже виконала цю роботу. "Україні ще є із чим працювати над реформами у сфері верховенства права, але тепер вона має спільну робочу групу ЄС-Україна, яка, за оцінками одного дипломата ЄС, "потроїть" темпи прогресу Києва", – йдеться в матеріалі.

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Що передувало

У жовтні медіа повідомили, що Угорщина заблокувала відкриття 4-го й 5-го кластерів – "Зелений порядок денний та стала взаємопов'язаність" і "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості" – у переговорах про євроінтеграцію України й Молдови. Це сталося під час засідання робочої групи.

Угорський прем'єр Петер Мадяр вважає, що переговори про приєднання України можуть тривати 15–20 років, і жодної конкретної дати наразі немає. Міністерка закордонних справ країни Аніта Орбан також говорила про те, що членство України в ЄС до 2030 року не є реалістичним сценарієм.

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Як писав OBOZ.UA:

– Єврокомісар Андрюс Кубілюс заявив, що питання вступу України до ЄС не має бути частиною мирних переговорів із Росією. Європа повинна продемонструвати Кремлю, що продовження війни не зможе зупинити європейську інтеграцію України й подальше розширення блоку.

– Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначав, що Євросоюз може відкрити всі переговорні кластери з Україною і Молдовою до кінця поточного року. Він додав, що хотів би якнайшвидше перейти до цього етапу євроінтеграції і розраховує на позитивний результат.