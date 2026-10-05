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Угорщина може зняти вето з відкриття двох кластерів переговорів України з ЄС, але є умова – FT

Ганна Якубець
Ганна Якубець
Time to read2 хв
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Угорщина може зняти вето з відкриття двох кластерів переговорів України з ЄС, але є умова – FT
Угорщина може зняти вето з відкриття двох кластерів переговорів України з ЄС. Джерело: Bődey János / Telex

Угорщина готова перестати блокувати два нових переговорних кластери щодо вступу України до ЄС. Це має дозволити зробити ще один значний крок уперед у переговорах Києва з Євросоюзом до кінця місяця.

Проте Будапешт висунув Києву умову, яка стосується прав національних меншин. Про це повідомило видання Financial Times.

Що відомо

Як зазначило видання, очікується, що цього тижня Угорщина зніме своє вето на технічному етапі процесу вступу України до ЄС. За словами двох чиновників, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр доручив угорським дипломатам не блокувати надсилання Україні та Молдові листів щодо можливого відкриття наступних двох переговорних кластерів.

Йдеться про напрями, які стосуються внутрішнього ринку та політики конкурентоспроможності. За інформацією видання, це питання мають розглядати під час робочих зустрічей цього тижня.

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Такий крок може свідчити про готовність Будапешта більше не блокувати просування переговорів України та Молдови на цьому етапі.

Угорщина висунула умову

Проте Угорщина висунула умову Києву. За даними видання, остаточна позиція Будапешта залежатиме від того, чи ухвалить Верховна Рада 12 жовтня законопроєкт про розширення можливостей для освіти національних меншин.

Якщо буде ухвалено документ, офіційний політичний процес відкриття нових кластерів може розпочатися ще до саміту лідерів ЄС у Брюсселі. Він запланований через десять днів.

За даними видання, законопроєкт розроблювали з урахуванням пропозицій та зауважень угорських чиновників. Його ухвалення може стати умовою для повноцінної політичної підтримки Угорщиною подальшого руху України в переговорах з ЄС.

"Шлях України до вступу набуває чітких обрисів, з дотриманням процесу", – зазначив виданню чиновник ЄС, ознайомлений із процесом обговорень із Будапештом.

Права угорської меншини в Україні залишаються одним із ключових питань для Будапешта у відносинах із Києвом. Саме тому угорська сторона приділяє велику увагу законодавчим змінам у цій сфері.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що Європейський Союз вже скоро, 13 жовтня, може зробити новий крок у процесі власного розширення та відкрити Україні нові переговорні кластери для вступу нашої держави у ЄС. Також нові кластери можуть бути відкриті для Молдови.

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