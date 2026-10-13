У Європарламенті нагадали про медійницю з Мелітополя, яка вчетверте зустрічає день народження у полоні РФ. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Україна ризикує втратити розвіддані та зброю з США: наскільки це катастрофічно? Мельник поділився оцінкамиУкраїна ризикує втратити розвіддані та зброю з США: наскільки це катастрофічно? Мельник поділився оцінкамиУкраїнка представить Словаччину на конкурсі "Місіс Всесвіт": який вигляд має красуня, яка "зробила" обличчя зіркам шоу-бізнесуУкраїнка представить Словаччину на конкурсі "Місіс Всесвіт": який вигляд має красуня, яка "зробила" обличчя зіркам шоу-бізнесуРосія атакувала Харків "Бандеролями": обвалився цілий під'їзд багатоквартирного будинку, є жертви і постраждаліРосія атакувала Харків "Бандеролями": обвалився цілий під'їзд багатоквартирного будинку, є жертви і постраждаліРосія завдала удару по Рівному: пошкоджено корпус університету, постраждали десятки людей. Фото і відеоРосія завдала удару по Рівному: пошкоджено корпус університету, постраждали десятки людей. Фото і відеоДе дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція боюДе дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція боюНайдобріші люди за знаком зодіаку, які завжди прийдуть на допомогуНайдобріші люди за знаком зодіаку, які завжди прийдуть на допомогуІлюстрація - відключення світла в УкраїніРФ змінила тактику ударів по енергетиці: які регіони України можуть залишитися без світлаГенератори на вулиці в Києві. ІлюстраціяУкраїнці можуть замовляти генератори з-за кордону без податків: як скористатися пільгоюКличко відвідав водопровідну насосну станцію "Київводоканалу". ФотоКличко відвідав водопровідну насосну станцію "Київводоканалу". Фото"За що воює Україна майже 13 років?" Порошенко закликав Раду не втратити США і повернути на розгляд Антикорупційну стратегію"За що воює Україна майже 13 років?" Порошенко закликав Раду не втратити США і повернути на розгляд Антикорупційну стратегію

У Європарламенті нагадали про медійницю з Мелітополя, яка вчетверте зустрічає день народження у полоні РФ. Відео

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read2 хв
icon 216
У Європарламенті нагадали про медійницю з Мелітополя, яка вчетверте зустрічає день народження у полоні РФ. Відео
Петрас Ауштрявічюс нагадав світу про українську журналістку, яка досі в полоні в російських окупантів. Джерело: Скриншот з відео; скриншот з Instagram-сторінки Яни Суворової / колаж OBOZ.UA

Депутат Європарламенту, литовський політик Петрас Ауштрявічюс нагадав про те, що в російському полоні продовжує перебувати незаконно засуджена українська журналістка Яна Суворова з Мелітополя Запорізької області. Нині вона вже четвертий свій день народження зустрічає в неволі. 

Політик закликав Росію звільнити дівчину і наголосив, що винні за це незаконне затримання особи відчують юридичні наслідки. Про це депутат зазначив у своєму дописі в соцмережі Х, а також опублікував відеозвернення до спільноти.

Що відомо

Петрас Ауштрявічюс нагадав у своєму зверненні про українську медійницю Яну Суворову, яку окупанти викрали з дому 20 серпня 2023 року в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. Журналістку незаконно засудили на 14 років позбавлення волі в російському Ростові-на-Дону. Дівчина досі перебуває в неволі і сьогодні вже четвертий день народження зустрічає в полоні. 

Читайте також
Роман ПрядунРоман Прядун
icon 43,9 т.
"Дизельний пакт" Трампа та Путіна: що отримав Кремль від угоди та які загрози вона несе для України. Інтерв’ю з Веселовським
icon 43,9 т.
"Дизельний пакт" Трампа та Путіна: що отримав Кремль від угоди та які загрози вона несе для України. Інтерв’ю з Веселовським
Ігаль ЛевінІгаль Левін
icon 23,7 т.
Чому Кремль не хоче припинення вогню і чого насправді домагається
icon 23,7 т.
Чому Кремль не хоче припинення вогню і чого насправді домагається
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 16,8 т.
"Чинити опір чи здатися": Зеленський зіткнувся з дилемою через тиск Трампа – Politico
icon 16,8 т.
"Чинити опір чи здатися": Зеленський зіткнувся з дилемою через тиск Трампа – Politico

"Сьогодні 13 жовтня – день, коли 22 роки тому народилася Яна Суворова. Її затримали російські агресори, окупанти, і вона незаконно утримується під вартою вже чотири роки", – зазначив Ауштрявічюс.

Він наголосив, що ця справа підкреслює постійні воєнні злочини Росії проти України, зокрема цивільного населення.

Він закликав негайно звільнити незаконно затриману журналістку і наголосив, що винні в затриманні особи не уникнуть відповідальності. 

Також політик звернувся безпосередньо до Яни Суворової, попросивши її бути сильною і пам'ятати про нашу підтримку.

За що окупанти засудили Яну Суворову

Так званий "південний окружний військовий суд" у Ростові-на-Дону засудив 21-річну адміністраторку мелітопольського міського Telegram-каналу "Мелітополь це Україна" Яну Суворову та призначили їй 14 років в’язниці. Дівчину визнали винною у скоєнні "теракту зі значною шкодою у складі групи, шпигунстві, участі у терористичній спільноті".

"Суд" відбувався у закритому режимі. Проте видання "Медіазона" стверджує, що Суворову та її колег звинувачували у тому, що вони були навідниками обстрілу з РСЗВ HIMARS по будівлі мелітопольського коледжу, де розташовувалися загарбники з росгвардії та ФСБ.

Обстріл було здійснено 27 березня 2023 року, причому жодна людина у будівлі не постраждала, бо силовики "евакуювалися, як тільки в місті оголосили ракетну небезпеку". Принаймні, так повідомили самі окупанти.

Суворову російські окупанти викрали 20 серпня 2023 року. Цього дня в окупованому Мелітополі відбулися масові викрадення (в РФ цей злочин чомусь називають "затриманням") журналістів та блогерів, яких російські силовики пов'язували з місцевими пабліками "Мелітополь це Україна", "РІА-Мелітополь" тощо.

За версією ФСБ, зазначені проукраїнські канали використовувались "для збору розвідувальної інформації та психологічного впливу на мешканців регіону".

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що українські правоохоронці встановили ще одного причетного до катувань українських військовополонених в окупаційній тюрмі на Луганщині. Йдеться про Володимира Бондаренка, який працював в адміністрації так званої "Суходільської виправної колонії № 4" у тимчасово окупованому Суходільську та особисто бив полонених руками, ногами й гумовою палицею, а також катував їх струмом.

Схожі теми
Війна в УкраїніЄвропейський парламентРосія - країна-агресорполоненізатримання журналіста
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись