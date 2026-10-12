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Блог

Сергій Марченко, експерт
Сергій Марченко, експерт

Експерт ринку праці

Новини політики / Думки
Time to read1 хв
icon 1,6 т.
Блог |

У всьому винна Україна? Америка стала заручницею шоу Трампа

У всьому винна Україна? Америка стала заручницею шоу Трампа
Дональд Трамп

Я думаю, Дональд Трамп має не зупинятися на звинуваченні українців в банкрутcтві американських фермерів, бо піднімають ціни на дизель. Має іти далі і викривати українців у інших злочинах проти Америки.  

На довиборах перемагають демократи – винні українці. Це ж українці, а не Трамп полізли у війну з Іраном і отримали по морді і ціни на нафту до небес!

На узбережжі ураган? Це українці! Всім відомо, що українці вирощують горох, а потім надлишок газу і опа! – ураган у Флориді!!

Лісові пожежі? Українці! Вони випили всю воду і в Каліфорнії тепер горять ліси!

Мало горіхів у Снікерсах? Українці! Лос-Анджелес Лейкерс програли в баскетбол? Українці!

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Абсурд? Гротеск? Так, це Америка Трампа. Звичайні американці, які своєю працею здобули своїй країні славу і могутність, обдурені купкою клоунів і голосують за МУЛЬТИМІЛЬЯРДЕРІВ, які забезпечують їм ШОУ.

Найдорожче шоу в історії людства, бо все має свою ціну. За клоунаду старого чоловіка у червоній краватці Америка платить зараз і буде платити ще більше в майбутньому. Всі зіпсовані стосунки з союзниками, всі надані ворогам Америки переваги – все це має ціну і Америка буде її платити після Трампа.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Сергія Марченка
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