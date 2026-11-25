Білий дім міг переглянути тактику мирного врегулювання російсько-української війни. Зокрема, адміністрація президента США Дональда Трампа зняла з порядку денного ідею економічного заохочення Москви.

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Сполучені Штати відмовилися від планів використовувати спільні комерційні проєкти як стимул, який мав би спонукати Кремль зупинити бойові дії. Про це повідомляє британська газета Financial Times.

Нова позиція переговорників США

За версією британських журналістів, причиною такого кроку стала відсутність реального інтересу з боку Росії. Джерела видання стверджують, що спецпредставники Трампа – Стів Віткофф і Джаред Кушнер уже поінформували європейських партнерів про коригування американського підходу до дипломатії.

Анонімні джерела видання кажуть, що американці чітко дали зрозуміти: співпраця між бізнесом США та РФ більше не розглядається як базовий елемент мирних ініціатив Вашингтона.

Раніше Кушнер, активно залучений до переговорного процесу, робив ставку на економіку як на головний інструмент відновлення миру. Його концепція післявоєнного врегулювання передбачала масштабні американські інвестиції в російську економіку, зокрема в нафтовидобування, авіаційну галузь і виробництво титану.

Чому план провалився і чого хоче Москва

Спочатку в Кремлі сприйняли економічні ініціативи американської сторони досить прихильно, але з часом інтерес Москви повністю згас. Як зазначив один зі співрозмовників FT, у Вашингтоні зрештою дійшли висновку, що російське керівництво зовсім не зацікавлене в таких комерційних угодах.

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Замість економічного партнерства Москва продовжує жорстко наполягати на своїх політичних і територіальних ультиматумах. Кремль вимагає від Києва відмовитися від частини своїх територій і піти на низку інших кроків, які для України категорично неприйнятні.

Нагадаємо, група членів Палати представників США надіслала двопартійного листа президенту Дональду Трампу із закликом негайно скасувати запрошення Володимира Путіна на майбутній саміт "Великої двадцятки" (G20), який відбудеться в Маямі в грудні. Ініціативу очолили демократи Пет Райан і Гіл Сіснерос, а також республіканець Дон Бейкон.

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Як писав OBOZ.UA, міністр Великої Британії Геміш Фалконер розкритикував Дональда Трампа за його слова про дружбу з Володимиром Путіним. Британський чиновник назвав главу Кремля "м’ясником" і засудив російську війну проти України.