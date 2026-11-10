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У Трампа запитали, скільки ще він дозволятиме Путіну ігнорувати його вимоги: що відповів президент США

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read1 хв
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Фотографія Президента США Дональда Трампа
Президент США Дональд Трамп. Джерело: Getty

Президент США Дональд Трамп не відповів по суті на запитання журналіста про те, скільки ще він дозволятиме Володимиру Путіну ігнорувати його вимоги щодо припинення вогню та переговорів з Україною. Під час спілкування з представниками ЗМІ кореспондент нагадав главі Білого дому про невиконані російським диктатором обіцянки, однак Трамп перевів розмову на критику телеканалу.

Журналіст представляв телеканал MS NOW. Почувши його назву, Трамп перепитав, яке саме видання поставило запитання, а потім назвав його фейковим. Також американський президент заявив, що телеканал має найгірші рейтинги у своїй історії.

Запитання про Путіна

Кореспондент звернув увагу Трампа на те, що протягом останніх 22 місяців той неодноразово встановлював Путіну дедлайни. Йшлося про вимоги припинити вогонь і провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

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Однак російський диктатор неодноразово ігнорував ці вимоги. У зв'язку з цим журналіст прямо запитав американського президента, коли закінчиться політика умиротворення щодо Путіна.

"Коли закінчиться політика умиротворення?" – поставив запитання кореспондент.

Реакція Трампа

Замість того щоб пояснити, як він планує реагувати на подальше ігнорування своїх вимог Кремлем, Трамп поцікавився, який телеканал представляє журналіст.

Після відповіді, що йдеться про MS NOW, президент США перейшов до критики медіа. Він назвав телеканал фейковим і заявив, що його рейтинги зараз найгірші за всю історію.

Таким чином, на запитання про подальшу політику Вашингтона щодо Москви Трамп конкретної відповіді не дав.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Трамп висловився про стосунки з Путіним та Зеленським і назвав "причину", чому війна в Україні скінчиться

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