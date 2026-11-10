У Трампа запитали, скільки ще він дозволятиме Путіну ігнорувати його вимоги: що відповів президент США

Президент США Дональд Трамп не відповів по суті на запитання журналіста про те, скільки ще він дозволятиме Володимиру Путіну ігнорувати його вимоги щодо припинення вогню та переговорів з Україною. Під час спілкування з представниками ЗМІ кореспондент нагадав главі Білого дому про невиконані російським диктатором обіцянки, однак Трамп перевів розмову на критику телеканалу.

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Журналіст представляв телеканал MS NOW. Почувши його назву, Трамп перепитав, яке саме видання поставило запитання, а потім назвав його фейковим. Також американський президент заявив, що телеканал має найгірші рейтинги у своїй історії.

Запитання про Путіна

Кореспондент звернув увагу Трампа на те, що протягом останніх 22 місяців той неодноразово встановлював Путіну дедлайни. Йшлося про вимоги припинити вогонь і провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Однак російський диктатор неодноразово ігнорував ці вимоги. У зв'язку з цим журналіст прямо запитав американського президента, коли закінчиться політика умиротворення щодо Путіна.

"Коли закінчиться політика умиротворення?" – поставив запитання кореспондент.

Реакція Трампа

Замість того щоб пояснити, як він планує реагувати на подальше ігнорування своїх вимог Кремлем, Трамп поцікавився, який телеканал представляє журналіст.

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Після відповіді, що йдеться про MS NOW, президент США перейшов до критики медіа. Він назвав телеканал фейковим і заявив, що його рейтинги зараз найгірші за всю історію.

Таким чином, на запитання про подальшу політику Вашингтона щодо Москви Трамп конкретної відповіді не дав.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Трамп висловився про стосунки з Путіним та Зеленським і назвав "причину", чому війна в Україні скінчиться

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