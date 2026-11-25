Адміністрація президента США Дональда Трампа відмовилася від просування ідеї економічного заохочення Росії для припинення війни проти України. Запропоновані Вашингтоном енергетичні та авіаційні проєкти не зацікавили Москву.

Відео дня

Наразі країна-агресорка продовжує наполягати на територіальних поступках з боку Києва. Про це повідомляє агентство Reuters.

Відомо, що Віткофф і Кушнер під час розмов з європейськими представниками дали зрозуміти, що бізнес-партнерство більше не розглядається як один із головних інструментів переконання Росії завершити війну.

Раніше адміністрація Трампа розглядала можливість залучення американського бізнесу до масштабних проєктів на території Росії. Зокрема, йшлося про інвестиції американських компаній у російську нафтову галузь, виробництво титану та енергетичну інфраструктуру.

Однією з обговорюваних ідей була участь американського інвестора в проєкті газопроводів Nord Stream, якими до повномасштабного вторгнення Росія постачала газ до Німеччини. Як повідомляло Reuters у жовтні, це питання обговорювали представники США та Росії, зокрема Джаред Кушнер.

Кушнер, який разом зі спецпосланцем Стівом Віткоффом намагався сприяти досягненню перемир’я між Москвою та Києвом, розглядав економічну співпрацю як один із можливих способів відновлення миру.

Однак російська сторона згодом втратила інтерес до таких пропозицій. Москва ж не розглядала запропонований формат співпраці як прийнятний.

РЕКЛАМА

"Було цілком очевидно, що росіяни не зацікавлені в таких пропозиціях", – сказав співрозмовник Financial Times.

Головною перешкодою залишається позиція Москви щодо умов завершення війни. Росія продовжує вимагати від України відмови від територій та інших поступок, які Київ вважає неприйнятними.

Таким чином, перспективи економічної співпраці зі Сполученими Штатами не стали для Кремля достатнім стимулом для пом’якшення вимог у переговорах.

Водночас у жовтні адміністрація Трампа тимчасово послабила санкційні обмеження США щодо російського пального. Це рішення було пов’язане з домовленістю про постачання Росією дизельного пального на світові ринки з метою зниження цін на енергоносії.

Головні історії дня

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Білий дім міг переглянути тактику мирного врегулювання російсько-української війни. Зокрема, адміністрація президента США Дональда Трампа зняла з порядку денного ідею економічного заохочення Москви.