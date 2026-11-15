У SpaceX пояснили останнє обмеження роботи Starshield для України: що цього разу

Компанія SpaceX пояснила Україні обмеження в роботі супутникової системи Starshield на тимчасово окупованих територіях технічною проблемою. Водночас Київ не отримав жодних додаткових роз'яснень.

Відео дня

Про це повідомив журналіст американського телеканалу PBS Нік Шифрін у соцмережі X, посилаючись на тимчасового повіреного у справах України у США Дениса Сєніка. Starshield – це так званий "військовий пакет" супутникової системи зв'язку Starlink.

За словами журналіста, SpaceX визнала наявність технічної проблеми, через яку діють обмеження, однак не пояснила, чому вони зберігаються вже кілька днів поспіль.

Чому це створює проблеми для ЗСУ

Нагадаємо, 12 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив про значні збої в роботі Starshield уздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. Українські військові протягом кількох днів фіксували обмеження швидкості роботи системи на рівні 161 км/год (100 миль на годину).

Глава держави наголосив, що військові перевірили ситуацію і встановили: це не випадкові помилки, а системне обмеження.

Через нього українським підрозділам складніше перехоплювати російські реактивні дрони. Засоби ураження не завжди встигають наздогнати повітряні цілі, що вже призводило до влучань. Зеленський попередив, що це сприяє збільшенню кількості жертв серед українців і дозволяє Росії завдавати результативніших ударів.

РЕКЛАМА

Водночас тимчасовий повірений у справах України у США Денис Сєнік повідомив, що через обмеження Starshield українські військові можуть збивати російські реактивні безпілотники лише після того, як ті заходять на підконтрольну Україні територію. Тобто перехоплювати їх поблизу лінії фронту наразі не вдається. За словами дипломата, це дає Росії додаткові можливості для атак.

Як приклад Сєнік навів підрозділи Bars, які використовують Starshield для перехоплення російських реактивних "Шахедів". Він уточнив, що проблема не поодинока – обмеження мають масовий характер.

Головні історії дня