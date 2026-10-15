У Сенаті США вимагають розслідувати діяльність очільника Пентагону Гегсета через обмеження Starlink для України

У Сенаті США вимагають перевірити дії Міністерства оборони США та його очільника Піта Гегсета через проблеми із системами супутникового зв'язку Starlink. Зокрема йдеться про обмеження систем Starshield, з яким зіткнулися українські військові.

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Про це 15 жовтня в соцмережі X заявив сенатор-республіканець від штату Північна Кароліна Том Тілліс. За його словами, Конгрес та американський народ мають отримати звіт про розслідування.

Що заявив Тілліс

Том Тілліс заявив, що ініціює початок розслідування проти очільника Пентагону Піта Гегсета та всієї його команди.

Політик наголосив, що не очікує від міністра оборони США прозорості, тому має намір разом із колегами домогтися офіційного розслідування генерального інспектора Пентагону.

"Я не очікую, що міністр оборони Гегсет виявить прозорість у цьому питанні, тому ми звернемося до генерального інспектора Міністерства оборони з вимогою розпочати розслідування та надати звіт Конгресу й американському народу", – заявив Тілліс.

Тілліс пов’язує проблему із системами Starshield Пентагону

За словами сенатора, останні повідомлення свідчать про те, що проблема могла виникнути не безпосередньо в роботі Starlink чи компанії SpaceX, а на рівні систем Starshield.

Саме Starshield є військовою версією супутникової системи, яку використовує Пентагон. Напередодні проблеми з її роботою призвели до перебоїв у роботі українських безпілотників.

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Тому Тілліс вимагає перевірити, що сталося всередині американського оборонного відомства, хто ухвалював відповідні рішення та чому українські військові не отримали попередження про обмеження.

Свідоме рішення розчистити шлях для російської атаки?

Тілліс окремо наголосив на наслідках інциденту. За його словами, через обмеження Starlink під загрозою опинилися українські цивільні, а також американський дипломатичний та безпековий персонал.

За словами політика, розслідування має виявити, чи така ситуація виникла через помилку, чи це було свідомим рішенням.

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"У кращому разі це була неприпустима помилка або недогляд, а в гіршому – свідоме рішення розчистити шлях для російської атаки", – заявив сенатор.

Що сталося зі Starshield в Україні

У ніч на 14 жовтня в українських військових виникли проблеми з роботою супутникового зв’язку через обмеження швидкості роботи терміналів Starlink, які поширюються на "військовий пакет" послуг StarShield.

Обмеження ускладнили роботу безпілотників, зокрема ударних та дронів-перехоплювачів, а також вплинули на фронтову логістику.

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За даними українських військових, у деяких випадках зв’язок із дронами переривався на 10–20 секунд під час руху зі швидкістю близько 110–120 км/год. Пізніше роботу системи на високих швидкостях почали відновлювати, однак обставини запровадження обмежень залишилися предметом з’ясування.

Як повідомляв OBOZ.UA:

В Україні виникли проблеми з роботою військової версії Starlink під час руху. Через обмеження швидкості термінали почали втрачати зв’язок, що призвело до зриву низки важливих місій Сил оборони.

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Президент України Володимир Зеленський закликав американського підприємця Ілона Маска відновити роботу Starlink, наголосивши на можливих наслідках обмежень для людських життів. Українська сторона розраховує на врегулювання ситуації та розглядає це питання як частину партнерських відносин зі США.

Згодом колишній міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що роботу Starlink на швидкості до 160 км/год відновлено. Водночас в оборонному відомстві України стверджують, що SpaceX продовжує обмежувати роботу терміналів Starshield у русі на швидкості понад 161 км/год.