"У Росії рекордні втрати на фронті": Зеленський заявив про посилення переговорних позицій України перед зустріччю в Абу-Дабі. Відео

Українські позиції на переговорах із державою-агресором РФ посилено завдяки досягненням наших воїнів на передовій. Зокрема, Сили оборони забезпечили рекордні щодобові та щотижневі результати у знищенні загарбників.

Відео дня

Про це заявив президент Володимир Зеленський, який у понеділок, 9 листопада, записав традиційне відеозвернення до громадян. Ролик опубліковано на YouTube-каналі ОП України.

Ситуація на фронті

9 листопада на Ставці верховного головнокомандувача глава держави заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил Михайла Драпатого про наші позиції на фронті.

"Зараз українські військові справді посилюють українські переговорні позиції: кожне завдання, яке повністю виконане, кожна оборонна операція, яка додає Україні сил і результатів, посилює Україну і передусім посилює нас у перемовинах.

Цими днями наші захисники, захисниці забезпечують і рекордні результати у знищенні російських окупантів: у Росії рекордні втрати на фронті – щодобові та щотижневі. І працюють українські далекобійні санкції. Ми цілком справедливо відповідаємо Росії на її війну й доводимо, що війну потрібно завершити", – повідомив Зеленський.

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Він підкреслив, що Москва може зробити це – закінчити війну. І зараз важливо, щоб Вашингтон "саме в цьому переконував" росіян, зазначив президент.

Перемовини в Абу-Дабі

Зустрічі тристороннього формату в столиці ОАЕ розпочнуться 10-го і продовжаться 11 листопада. Наша переговорна група вже в Еміратах, повідомив Зеленський.

Він розповів, що окремі формати заплановані за участі наших європейських партнерів. Усі зустрічі "мають призвести до одного – наблизити реальний мир".

У понеділок Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та проінформував його про майбутні дипломатичні зусилля.

Головні історії дня

"Ми дуже цінуємо підтримку кожної країни. Індія давала пропозиції щодо продовольчої безпеки, які, на жаль, не були підтримані російською стороною. І зараз в Абу-Дабі на зустрічах наша команда буде пропонувати деескалаційні кроки, має бути розуміння, як організувати тристоронній формат на рівні лідерів, щоб реально чесно закінчити цю війну. Мир потрібен. Гарантії безпеки потрібні. І справжні ресурси для відновлення України після війни потрібні", – зазначив президент.

Захист громад від атак ворога

Також на Ставці обговорювали "дуже багато питань, які треба вирішити для областей, міст і громад, яким найважче" через російські обстріли. Зокрема, були присутні представники Києва, Харкова, Херсона, Дніпра, Сум і Донеччини.

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"Ми детально обговорили виклики через російську операцію проти наших мостів і енергомережі – Росія намагається роз'єднати Україну по Дніпру й максимально зіпсувати життя людей, життя наших міст і сіл. Щотижня оновлюємо заходи протидії, і важливо, щоб усі рівні влади – центральної, місцевих – були ефективними в захисті людей", – заявив Зеленський.

Кабмін готовий допомогти з питаннями, які не вирішувалися на місцях, і додати державні ресурси там, де це потрібно.

"Усі роки цієї війни ми проходимо саме так – ми закриваємо дефіцити, ми шукаємо й постачаємо необхідні речі: зброю передусім, обладнання, необхідні ресурси, зокрема енергетичні. Влада на центральному рівні завжди допомагає, і треба, щоб на рівні громад, на рівні областей було зроблено те, про що ми домовлялись і що визначено всіма планами стійкості", – закликав глава держави.

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Підтримка від ЄС

Напередодні Зеленський говорив з Урсулою фон дер Ляєн, очільницею Європейської комісії. Президент подякував політикині за розуміння.

Євросоюз передасть нашій країні додаткову допомогу, параметри якої готує прем'єр-міністр України Сергій Корецький разом із представниками ЄК.

"Має бути посилення зокрема й логістики, транспортних перевезень, які Росія намагається заблокувати, – нашої енергетики, здатності наших людей пройти цю зиму. Ми говоримо з країнами-партнерами у двосторонньому порядку, цього тижня будуть ще відповідні зустрічі. І будуть оборонні пакети, ми готуємо їх саме зараз", – уточнив Зеленський.

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Також Київ намагається домовитися про відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу в ЄС до кінця поточного року. Це абсолютно реалістично, зазначив Зеленський.

Робота у Верховній Раді

"І цей тиждень в Україні – пленарний. У порядку денному важливі законопроєкти, які мають значення для нашої європейської інтеграції України, для фінансування нашої держави й для боротьби з корупцією", – нагадав глава держави.

Зокрема, він подав законопроєкт, який забезпечить рух у приєднанні до Організації економічного співробітництва та розвитку. Це група найбільш сильних економічно й соціально країн, і Україні треба бути партнером саме з такими державами.

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"Я прошу парламентарів бути результативними й підтримати законопроєкти, які є на цей тиждень", – звернувся президент до народних депутатів.

Як писав OBOZ.UA:

– 8 листопада президент України Володимир Зеленський провів онлайн-нараду з керівниками обласних адміністрацій. Була доповідь щодо Херсона, де йшлося про те, що російська армія під прикриттям гуманітарної операції в Олешках провела значну ротацію особового складу та техніки на Лівобережжі.

– Також президент затвердив законопроєкт, який передбачає повернення обов'язкового декларування для всіх працівників Служби безпеки України. Це дозволить перевіряти їхні статки, майно та спосіб життя. Глава держави закликав депутатів ВР невідкладно ухвалити відповідний закон.