У Росії дали "сигнал" щодо планів на війну проти України: в ISW пояснили, що стоїть за останніми заявами

Оголошення 11 жовтня президентом США Дональдом Трампом негайного "енергетичного перемир'я" між Росією та Україною, про яке не чули ні у Києві, ні, схоже, в Москві, спровокувало новий сплеск заяв у Росії. Зокрема, показовою стала реакція на це оголошення з боку Z-блогерів.

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Водночас картину того, як саме Росія "хоче" завершення війни, доповнив новий пост заступника секретаря Радбезу РФ Дмитра Медведєва. Про що недвозначно сигналізували з Москви, проаналізували в Інституті вивчення війни (ISW).

"Енергетичне перемир'я" імені Трампа

Поштовхом для нового сплеску показових заяв з Росії стало оголошення Трампом початку "енергетичного перемир'я", про яке нібито домовилися Київ та Москва.

В обох столицях цю заяву зустріли з подивом: консенсусу щодо умов такого припинення вогню досі не досягнуто.

Київ на момент оголошення Трампом "негайного початку припинення вогню" не мав жодної інформації про такий крок. Про те, що заява Трампа була "новиною", заявив і особисто президент України Володимир Зеленський, котрий, втім, наголосив, що Україна готова до будь-яких кроків з деескалації – за умови, що їх дотримуватиметься й агресор.

Росія ж більш ніж вичерпно відповіла ударом по енергетичному об'єкту у Харкові, тоді як публічно Кремль зберігав мовчанку.

Реакція Z-блогерів

Натомість з симптоматичною реакцією на оголошення Трампа виступили провоєнні російські блогери. Зводиться це реакція до сумнівів у тому, що ініціатива президента США знайде втілення у реальному житті.

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Деякі російські мілблогери поставили під сумнів правдивість угоди про припинення вогню в енергетиці, оголошеної Трампом.

Один із пов'язаних з Кремлем Z-блогерів назвав дивним, що про припинення вогню заявляє Вашингтон, а не Москва чи Київ.

Інший – пригадав, що Трамп 14 вересня вже виходив з практично аналогічною заявою про припинення взаємних ударів по енергетиці раніше – і той анонс завершився нічим. Схожа доля, натякнув цей Z-блогер, чекає і на чергове "трампівське перемир'я", а Трамп зі своєю заявою або поспішив, або вона взагалі не має під собою ґрунту.

Головні історії дня

В ISW нагадали, що російські ультранаціоналістичні блогери є важливою частиною електорату російського диктатора Володимира Путіна. Вони не просто діляться власними роздумами у таких дописах. Пропагандисти війни "часто посилюють кремлівські наративи та висвітлюють ключові аспекти російського геостратегічного мислення".

Тож їхня реакція є показовою.

"Скептицизм мілблогерів щодо припинення вогню свідчить про те, що російська держава не готується до укладення угоди про припинення вогню в енергетиці. Кремль постійно з 2025 року заявляє, що не має бажання укладати або дотримуватися будь-якого припинення вогню в Україні, яке не призводить до повної перемоги Росії", – нагадали аналітики про очевидні майже для всіх (окрім, схоже, Білого дому) реалії.

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Нова заява Медведєва

На тлі останніх заяв Трампа щодо припинення вогню та піднятої ним знову теми про "необхідність" зміни президента України у публічну площину вийшов Дмитро Медведєв.

Він окреслив позицію Кремля: у жодному припиненні вогню Москва не зацікавлена, адже лише російські сили на фронті та балістичні ракети є "єдиними інструментами, що наближають Росію до перемоги".

Зважаючи на те, що лише за останній тиждень російські війська вбили понад 150 цивільних українців, аналітики трактують заяву Медведєва як сигнал: Росія розглядає перемогу крізь призму завдання максимальної шкоди стратегічному тилу України – з тим, аби змусити Київ капітулювати.

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В ISW наголосили, що заяви Росії щодо переговорів та виборів в Україні звучать тоді, коли Сили оборони мають значний імпульс на полі бою. Мета цих заяв, вочевидь, полягає у руйнуванні підтримки України країнами Заходу, адже ця підтримка є невід'ємною складовою останніх українських успіхів на фронті.

"Кремль, ймовірно, оцінює, що російські війська зможуть повернути втрачений імпульс на полі бою після нещодавніх українських контратак і продовжити війну, якщо їм вдасться переконати західні держави припинити підтримку України", – зазначили аналітики.

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Зокрема, росіяни розраховують на повторення ситуації, що вже відбувалася у березні 2025 року. Тоді США призупинили передачу Україні розвідувальних даних, що сприяло просуванню росіян на Курщині.

"Москва, ймовірно, прагне повторного припинення обміну критично важливими розвідувальними даними США. Для цього Кремль намагається увічнити хибний наратив про те, що Україна є перешкодою на шляху до миру, перекладаючи власну відповідальність за підрив добросовісних переговорів на Україну, наполягаючи на своїх максималістських вимогах та відмовляючись від компромісів", – резюмували в ISW.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в ISW знайшли нові докази того, як і наскільки міноборони РФ бреше про успіхи Росії на фронті. Чи не щодня там заявляють про захоплення сотень квадратних кілометрів української землі, тоді як в реальності ці "просування" не просто не мають підтверджень – подекуди Росія не просувається, а відступає.