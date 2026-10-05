У рамках компромісу з Угорщиною в Раді зареєстрували закон про школи для нацменшин: які зміни він передбачає

У Верховній Раді зареєстровано проєкт закону, який пропонує запровадження статусу "шкіл національної меншини" в Україні. Його розроблено через вимоги Угорщини, яка наразі блокує відкриття двох наступних переговорних кластерів про наш вступ у Європейський Союз.

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Інформація про законопроєкт № 16119 "щодо забезпечення освітніх прав корінних народів України та осіб, які належать до національних меншин (спільнот)" опублікована на сайті парламенту. 1 жовтня документ було одержано ВРУ та передано на розгляд профільного Комітету з питань освіти, науки й інновацій.

Україна й Угорщина знайшли компромісне рішення

Ініціатива передбачає, що "школами національної меншини" будуть лише ті заклади, де понад 50% учнів здобувають освіту мовою нацменшини.

Народний депутат Сергій Бабак, очільник Комітету ВРУ з питань освіти, розповів, що раніше угорська сторона вималага суттєво нижчого порогу – надання статусу за наявності хоча б одного відповідного класу. Новій переговорній українській групі вдалося переглянути цю домовленість.

На своєму Telegram-каналі Бабак анонсував, що Комітет опрацює законопроєкт протягом поточного тижня (тобто до 11 жовтня). Уже з наступного тижня нардепи планують зібратися на день раніше на засіданні Верховної Ради, щоб проголосувати за законопроєкт за основу та в цілому.

"Після цього рішення щодо відкриття двох наступних переговорних кластерів має бути ухвалене вже на рівні Європейського Союзу. Такі питання потребують згоди всіх держав-членів ЄС, і саме позиція Угорщини досі не дозволяла рухатися далі з їхнім відкриттям", – пояснив парламентар.

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Питання України буде на порядку денному Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ. Очільники дипломатичних відомств зберуться на наступному тижні.

"Ми домовилися, що ухвалюємо цей закон, після чого мають бути відкриті два наступні переговорні кластери, а Угорщина зі свого боку не блокуватиме цей процес, тобто знімає вето", – підсумував Бабак.

Головні історії дня

Як писав OBOZ.UA, єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос заявила, що нові кластери можуть відкрити вже наступного тижня під час міжурядової конференції. Наразі європейські посадовці уважно стежать за процедурами у Верховній Раді, зокрема за ухваленням законопроєкту про освіту.