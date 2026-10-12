У Раді підтримали закон про освіту мовами нацменшин: що він передбачає

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюІлюстрація – санкції проти РосіїЄС завдав найбільшого санкційного удару по Росії: що потрапило у 22-й пакетУ Кремлі вперше прокоментували ситуацію з "новою коханкою Путіна" у фігурному катанніУ Кремлі вперше прокоментували ситуацію з "новою коханкою Путіна" у фігурному катанні"Чотири євро за грам": на Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції. Відео"Чотири євро за грам": на Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції. ВідеоОкупанти вбили колишнього чемпіона України і дитячого тренера з баскетболуОкупанти вбили колишнього чемпіона України і дитячого тренера з баскетболуРосія знову атакувала Київ: уламки дрона впали на будинок, є постраждалі. ПодробиціРосія знову атакувала Київ: уламки дрона впали на будинок, є постраждалі. Подробиці"Людина-павук" Тобі Магвайр одружив свою колишню із сином мільярдера, молодшим за неї на 14 років: на весіллі гуляла голлівудська еліта"Людина-павук" Тобі Магвайр одружив свою колишню із сином мільярдера, молодшим за неї на 14 років: на весіллі гуляла голлівудська елітаПугачова з новою зачіскою засвітилася на рідкісному фото в повний зріст: покійний Сосєдов заявляв, що вона "важко хворіє"Пугачова з новою зачіскою засвітилася на рідкісному фото в повний зріст: покійний Сосєдов заявляв, що вона "важко хворіє""Бездарності роками ділили країну". Фелікс Редька, якого "скасували" в трьох українських містах, анонсував "викриття" зірок-псевдопатріотів"Бездарності роками ділили країну". Фелікс Редька, якого "скасували" в трьох українських містах, анонсував "викриття" зірок-псевдопатріотівУкраїна ударами по НПЗ перетворила одну зі стратегічних переваг Росії на проблему: в WP оцінили масштаб втрат КремляУкраїна ударами по НПЗ перетворила одну зі стратегічних переваг Росії на проблему: в WP оцінили масштаб втрат Кремля

У Раді підтримали закон про освіту мовами нацменшин: що він передбачає

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
icon 2,1 т.
У Раді підтримали закон про освіту мовами нацменшин: що він передбачає
Верховна Рада України. Ілюстраційне фото. Джерело: Getty Images

Верховна Рада України 12 жовтня ухвалила закон про освітні права національних меншин. За відповідну законодавчу ініціативу №16119 проголосували 266 народних депутатів.

Про це повідомляє Укрінформ. Закон передбачає зміни до законодавства щодо освіти мовами корінних народів України та національних меншин (спільнот).

Зазначається, що ухвалення документа має допомогти розблокувати два переговорні кластери у процесі вступу України до ЄС.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 7 жовтня Угорщина дала згоду на подальше просування України в переговорах про вступ до Європейського Союзу. На рівні COREPER угорська сторона погодила переговорні позиції за Кластером 2 "Внутрішній ринок" та Кластером 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання".

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 43,4 т.
У Росії дали "сигнал" щодо планів на війну проти України: в ISW пояснили, що стоїть за останніми заявами
icon 43,4 т.
У Росії дали "сигнал" щодо планів на війну проти України: в ISW пояснили, що стоїть за останніми заявами
Іван ШавловІван Шавлов
icon 42,0 т.
Президентські вибори у Франції – шанс для України
icon 42,0 т.
Президентські вибори у Франції – шанс для України
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
icon 15,9 т.
"Фінансове рятувальне коло для Путіна": сенатори-республіканці й демократи закликали Трампа терміново "змінити курс"
icon 15,9 т.
"Фінансове рятувальне коло для Путіна": сенатори-республіканці й демократи закликали Трампа терміново "змінити курс"

Це рішення дозволило перейти до наступного етапу процедури відкриття кластерів, затвердження яких раніше блокував Будапешт.

Схожі теми
Вступ України до ЄСВерховна Рада УкраїниЗаконодавствозаконопроєктполітикадепутатголосуванняУгорщинаУкраїна
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись