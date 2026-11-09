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У Раді підтримали створення Космічних сил у складі ЗСУ: що передбачає законопроєкт

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
255
У Раді підтримали створення Космічних сил у складі ЗСУ: що передбачає законопроєкт
Верхова Рада. Джерело: Getty

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №13255, який передбачає створення Космічних сил у складі Збройних сил України. За відповідне рішення проголосували 252 народні депутати.

Ініціатива має посилити оборонні можливості держави завдяки використанню космічних технологій. Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі Верховної Ради України.

Законопроєкт спрямований на розвиток національних космічних спроможностей для потреб сектору безпеки й оборони. Одним із ключових напрямів визначено створення власної системи раннього попередження про запуски ракет противника.

У Раді підтримали створення Космічних сил у складі ЗСУ: що передбачає законопроєкт

Ухвалений законопроєкт. Джерело: Верховна Рада України.

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Йдеться також про розробку засобів протидії таким атакам. Це має розширити можливості України щодо своєчасного виявлення ракетних загроз і реагування на них.

Окрему увагу в документі приділено формуванню національної системи захищеного супутникового зв’язку. Вона має забезпечувати потреби сектору безпеки й оборони та посилити стійкість комунікацій в умовах війни.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Україна випробувала системи перехоплення цілей у навколокосмічному просторі та розглядає можливість їхнього серійного виробництва. Розробки мають посилити захист від нових російських загроз, зокрема балістичних ракет "Орєшнік", які виходять за межі атмосфери перед ураженням цілі.

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