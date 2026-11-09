У Раді підтримали створення Космічних сил у складі ЗСУ: що передбачає законопроєкт

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №13255, який передбачає створення Космічних сил у складі Збройних сил України. За відповідне рішення проголосували 252 народні депутати.

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Ініціатива має посилити оборонні можливості держави завдяки використанню космічних технологій. Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі Верховної Ради України.

Законопроєкт спрямований на розвиток національних космічних спроможностей для потреб сектору безпеки й оборони. Одним із ключових напрямів визначено створення власної системи раннього попередження про запуски ракет противника.

Йдеться також про розробку засобів протидії таким атакам. Це має розширити можливості України щодо своєчасного виявлення ракетних загроз і реагування на них.

Окрему увагу в документі приділено формуванню національної системи захищеного супутникового зв’язку. Вона має забезпечувати потреби сектору безпеки й оборони та посилити стійкість комунікацій в умовах війни.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Україна випробувала системи перехоплення цілей у навколокосмічному просторі та розглядає можливість їхнього серійного виробництва. Розробки мають посилити захист від нових російських загроз, зокрема балістичних ракет "Орєшнік", які виходять за межі атмосфери перед ураженням цілі.