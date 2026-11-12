У Путіна зробили несподівану заяву щодо присутності представника НАТО на перемовинах в Абу-Дабі

У російському зовнішньополітичному відомстві позитивно оцінили участь американського генерала НАТО в переговорах в Абу-Дабі щодо завершення війни в Україні. Там заявили, що його присутність додала професійності обговоренню питань європейської безпеки.

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Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, повідомляють російські ЗМІ. Він також відзначив активність Сполучених Штатів у пошуку шляхів врегулювання війни.

Що сказали в Росії про переговори в Абу-Дабі

За словами Рябкова, не можна заперечувати, що США демонструють динаміку та докладають зусиль для пошуку рішень щодо війни в Україні. Водночас окремо російський дипломат відзначив присутність на переговорах Алексуса Гринкевича, який обіймає посаду головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.

Він заявив, що участь представника Альянсу зробила обговорення питань безпеки в Європі більш професійним.

Що відомо про переговори щодо завершення війни в Україні

Нагадаємо, 10 та 11 листопада в Абу-Дабі пройшли переговори за участю представників України, США та Росії. Українську делегацію очолив керівник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, а російську – помічник Володимира Путіна Володимир Мединський.

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До обговорень також долучилися представники європейських держав, Єврокомісії та НАТО. Зокрема, у переговорах брав участь і згаданий генерал Алексус Гринкевич, який був залучений до обговорення механізмів моніторингу припинення вогню.

Серед ключових тем зустрічі були безпекові гарантії для України, припинення бойових дій та кроки для завершення війни.

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Також під час переговорів Україна та Росія обговорювали можливість масштабного обміну військовополоненими за формулою "1000 на 1000" або "1500 на 1500". Президент Володимир Зеленський підтвердив, що відповідне питання було серед тем переговорного процесу.

Як писав OBOZ.UA, 12 листопада спеціальний посланець президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Москви для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Американська делегація планувала обговорити з ним підсумки переговорів в Абу-Дабі та подальші кроки щодо врегулювання війни в Україні. Після зустрічі в Москві Віткофф і Кушнер мали вирушити до Дубліна на переговори з президентом України Володимиром Зеленським.