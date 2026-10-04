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"У Путіна не було б альтернатив": Шарп назвав фактор, який змінив би війну на залякування на користь України

Катя Помазан
Катя Помазан
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icon 7,3 т.
Володимир Путін
Російський диктатор Володимир Путін

Україна могла б суттєво посилити стримування Росії, якби отримала більше реактивних дронів і, особливо, балістичних ракет. Тоді російському диктатору Володимиру Путіну було б значно складніше продовжувати кампанію ударів по українській інфраструктурі без огляду на можливу відповідь.

Для ефективного стримування Росії недостатньо лише збільшувати кількість перехоплених російських дронів. Про це ізраїльський військовий оглядач Давид Шарпа сказав в ексклюзивному інтерв’ю OBOZ.UA.

Принциповим фактором є здатність України завдати противнику настільки значної шкоди, щоб Москва була змушена враховувати її під час планування власних атак.

"Найважливіший фактор – це взаємне залякування та власні можливості завдати противнику колосальної шкоди", – наголосив військовий оглядач.

Наразі Україна вже має можливості суттєво порушувати роботу енергетичної системи в прикордонних регіонах Росії та на окупованих територіях, зокрема в Криму. Водночас, українських можливостей поки недостатньо для того, щоб системно зруйнувати енергетичну систему Москви та Московської області.

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Для цього необхідно було б постійно завдавати ударів по ключових енергетичних вузлах із застосуванням значної кількості потужних боєприпасів.

Водночас експерт назвав озброєння, яке могло б якісно змінити можливості України.

"Якби в України були балістичні ракети, можливості України вийшли б на якісно новий рівень", – сказав Шарп.

Важливим інструментом також могли б стати реактивні дрони та ефективні крилаті ракети. За словами оглядача, їхнє застосування могло б посилити спроможність України бити по російській інфраструктурі та водночас створювати для Кремля додатковий фактор стримування.

"Якби в України було більше можливостей – хоч щодо реактивних дронів, хоч щодо балістики, особливо щодо балістики, – я вас запевняю, у нього б не було альтернатив", – заявив Шарп.

Водночас він зауважив, що остаточно оцінювати спроможність України завдати Росії масштабної шкоди можна лише на основі реальних результатів. Саме демонстрація таких можливостей могла б стати важливим елементом взаємного стримування.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Україна вперше застосувала в бойових умовах нову тактичну балістичну ракету FP-7. Президент Володимир Зеленський 1 жовтня оприлюднив відео запуску ракети та заявив, що після першого бойового застосування наступним етапом має стати її виробництво.

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