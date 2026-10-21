У Польщі обурилися через проголошення 2027-го роком УПА та Шухевича на Львівщині: деталі нового скандалу

Рішення Львівської обласної ради проголосити 2027 рік роком Романа Шухевича, Української повстанської армії (УПА) та Олега Ольжича викликало критику в Польщі. Міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш назвав його неприйнятним і заявив, що воно шкодить взаємній довірі між українцями та поляками.

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Про це він написав у соцмережі X. Своєю чергою, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський також відреагував на рішення проголосити 2027 рік роком УПА та Шухевича.

Що заявив Косіняк-Камиш

Глава польського Міноборони назвав цей крок неприйнятним і наголосив, що він лише поглиблює розбіжності між народами.

"Рішення Львівської обласної ради про проголошення 2027 року роком УПА та Шухевича є неприйнятним. Воно не сприяє побудові взаємної довіри між народами, а навпаки, поглиблює розбіжності", – написав Косіняк-Камиш.

Він також заявив, що українська влада має відмежуватись від цієї позиції.

Реакція Сікорського

Своєю чергою, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський повідомив, що підписав звернення щодо внесення депутата Львівської обласної ради Святослава Шеремети до списку осіб, небажаних у Польщі.

У своєму дописі він назвав Шеремету реконструктором дивізії Ваффен-СС "Галичина" та автором ідеї проголосити 2027 рік роком Романа Шухевича. Сікорський також заявив, що Шухевич, який командував УПА, віддавав накази про виселення та вбивства поляків.

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Верещук звернулася до депутатів Львівської облради

Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук закликала депутатів Львівської обласної ради зважати на зовнішньополітичні інтереси держави та наслідки своїх рішень для відносин із Польщею.

Вона нагадала, що сама родом зі Львівщини й раніше працювала в місцевій владі, тому поважає права територіальних громад. Водночас, за її словами, місцеве самоврядування не повинно нехтувати інтересами всієї країни.

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Верещук наголосила, що Польща є одним із ключових союзників України у війні з Росією. Вона зазначила, що від цієї країни значною мірою залежить військова та економічна логістика України, адже через польську територію надходять зброя та інша життєво необхідна допомога.

Також посадовиця нагадала про підтримку Польщею європейської та євроатлантичної інтеграції України й про майже мільйон українців, які знайшли там прихисток.

"Від напруження у наших відносинах з Польщею виграє лише Росія. А цього допускати не можна", – наголосила Верещук.

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Вона закликала депутатів до прагматизму та державної відповідальності, особливо в питаннях історичної пам'яті під час війни.

Нагадаємо, 20 жовтня Львівська обласна рада проголосувала за проголошення 2027 року роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що польський депутат Європарламенту Марцин Сіпневський із партії "Конфедерація" розірвав портрети Степана Бандери та Романа Шухевича під час виступу й закликав припинити фінансову та військову підтримку України. Він стверджував, що в Україні героїзують діячів, відповідальних за вбивства поляків під час Другої світової війни, і наполягав на проведенні ексгумацій жертв Волинської трагедії.