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У Польщі на тлі протестів під Конституційним судом пішли у відставку посли Китаю і Румунії: що відомо

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
1,5 т.
У Польщі на тлі протестів під Конституційним судом пішли у відставку посли Китаю і Румунії: що відомо
Посол Польщі в Китаї Якуб Кумох та посол Польщі в Румунії Павел Солох. Джерело: Колаж OBOZ.UA/X/Jakub Kumoch/X/Paweł Soloch

У Польщі на тлі загострення конфлікту навколо Конституційного трибуналу про відставку оголосили два польські посли – у Китаї та Румунії. Дипломати пояснили свої рішення подіями всередині країни.

Про свої рішення посол Польщі в Китаї Якуб Кумох та посол у Румунії Павел Солох повідомили у соціальній мережі Х. Їхні заяви пролунали на тлі ситуації навколо Конституційного трибуналу, яка стала предметом політичного протистояння в країні.

Чому посли вирішили піти у відставку

Павел Солох, який раніше очолював Бюро національної безпеки Польщі за президентства Анджея Дуди, заявив, що більше не бачить можливості продовжувати дипломатичну службу через спробу, як він стверджує, незаконного захоплення Конституційного трибуналу.

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"У зв'язку зі спробою незаконного захоплення Конституційного трибуналу я не бачу можливості продовжувати виконувати обов'язки посла Республіки Польща в Румунії", – написав він у соціальній мережі X.

У Польщі на тлі протестів під Конституційним судом пішли у відставку посли Китаю і Румунії: що відомо

Допис Павела Солоха в X. Джерело: Скриншот

За словами дипломата, про своє рішення він повідомив президента Польщі Кароля Навроцького та міністра закордонних справ Радослава Сікорського.

Також про відставку оголосив Якуб Кумох – посол Польщі в Китаї, який раніше очолював Бюро міжнародної політики в канцелярії президента Польщі. Він також заявив про неможливість продовжувати дипломатичну службу через події в країні.

"З огляду на події в країні я дійшов висновку, що більше не можу продовжувати виконувати обов'язки посла Республіки Польща. Від сьогодні я подав заяву про відставку та прохання про відкликання", – повідомив Кумох у X.

У Польщі на тлі протестів під Конституційним судом пішли у відставку посли Китаю і Румунії: що відомо

Допис Якуба Кумоха в X. Джерело: Скриншот

Що відбувається навколо Конституційного трибуналу

30 жовтня в Польщі загострилося протистояння навколо Конституційного трибуналу у Варшаві. Опозиційна партія "Право і справедливість" звинуватила уряд у спробі захопити судову установу та порушити конституційний порядок. Представники урядової більшості відкинули ці звинувачення, заявивши, що йдеться про відновлення законності та нормальної роботи суду.

Увечері біля будівлі трибуналу зібралися прихильники правих політичних сил. Серед тих, хто виступав перед демонстрантами, були лідер "Права і справедливості" Ярослав Качинський, а також політики Кшиштоф Босак і Славомір Менцен.

У Польщі на тлі протестів під Конституційним судом пішли у відставку посли Китаю і Румунії: що відомо

Правоохоронці прибули після звернення судді. Джерело: rmf24.pl

Президент Польщі Кароль Навроцький перервав закордонний візит і повернувся до країни. Уночі він прибув до будівлі Конституційного трибуналу, де виник конфлікт навколо доступу до установи та повноважень її керівництва.

Навроцький звинуватив уряд у втручанні в роботу конституційного органу та оголосив про термінові консультації з представниками парламентських політичних сил. За його словами, метою цих консультацій мало стати відновлення конституційного порядку.

Водночас поліція Варшави заявила, що прибула до будівлі після звернень генерального прокурора та представників Конституційного трибуналу для забезпечення безпеки. Правоохоронці наголосили, що не перебували всередині установи, а охороняли прилеглу територію. Також поліція повідомила про затримання трьох протестувальників, які проникли на територію суду.

У Польщі на тлі протестів під Конституційним судом пішли у відставку посли Китаю і Румунії: що відомо

Правоохоронці прибули після звернення судді. Джерело: rmf24.pl

Як писав OBOZ.UA, у Польщі відсторонили від посад голову Конституційного трибуналу Богдана Свенчковського та його заступника Бартоша Соханського. Вони звинуватили уряд у "державному перевороті".

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