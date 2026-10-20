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"У певному сенсі – партнери": Венс розповів про розбіжності, які виникли у США з Україною

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
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"У певному сенсі – партнери": Венс розповів про розбіжності, які виникли у США з Україною
Джей Ді Венс. Джерело: Getty Images

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон і Київ мають спільні інтереси, але між країнами час від часу виникають розбіжності. Зокрема, він розкритикував українські атаки на російські об'єкти виробництва дизельного пального, стверджуючи, що вони підвищують вартість енергії для американців.

Водночас Венс наголосив, що США продовжать співпрацювати з Україною з окремих питань. Про це він сказав в інтерв'ю 2WAY TONIGHT.

Венс назвав Україну партнером США

Відповідаючи на пряме запитання, чи є Україна союзником Сполучених Штатів, Венс заявив, що в певному сенсі країни є партнерами. Водночас він зауважив, що інтереси Вашингтона та Києва не завжди збігаються.

"У певному сенсі вони, безперечно, є партнерами. Але я вважаю, що у нас, знаєте, час від часу виникають розбіжності в інтересах. Наприклад, чи вважаю я, що вони повинні бомбити російські дизельні об'єкти, що підвищує вартість енергії для американців? Ні", – сказав віцепрезидент США.

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Попри незгоду з українськими ударами по російській енергетичній інфраструктурі, Венс запевнив, що співпраця між країнами триватиме.

"Але, звісно, ми співпрацюємо з ними в деяких питаннях. Ми й надалі будемо співпрацювати з ними в деяких питаннях. Але я вважаю, що їм слід припинити бомбардування російської енергетики", – додав він.

Венс заявив, що США не мають офіційного союзу з Україною

На уточнювальне запитання, чи є поняття "партнер" менш близьким, ніж "союзник", Венс відповів, що Сполучені Штати не мають офіційного союзу з Україною. Він також наголосив, що Україна не входить до НАТО, і висловився проти її вступу до Альянсу.

"Вони не входять до НАТО. Я не вважаю, що їм слід вступати до НАТО. Я вважаю, що це країна, дуже гідна поваги, прекрасна країна з великою кількістю дивовижних людей", – заявив віцепрезидент США.

Водночас Венс зазначив, що відсутність офіційного союзу не виключає взаємодії між державами. За його словами, сторони можуть продовжувати співпрацю в тих сферах, де їхні інтереси збігаються, навіть якщо з інших питань мають протилежні погляди.

"Ми будемо співпрацювати в деяких питаннях, але також матимемо протилежні позиції в деяких інших", – підсумував Джей Ді Венс.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що українці готові продовжувати працювати заради справедливого миру. Однак зараз усе зводиться до того, що російський диктатор Володимир Путін відмовляється завершити розпочату ним війну. Водночас американська сторона ухвалює щодо України рішення, які "важко пояснити". 

Як повідомляв OBOZ.UA, у Кремлі заявили, що остаточне врегулювання війни Росії проти України неможливе без участі представника Києва, готового взяти на себе відповідальність. Водночас там похвалили миротворчі зусилля США.

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