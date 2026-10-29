У Пентагоні відмовилися розслідувати обмеження Starlink для України: сенатори висловили занепокоєння

У Пентагоні відхилили запит на проведення розслідування нещодавніх перебоїв у наданні інтернет-послуг супутників Starlink та Starshield для України. Зокрема, законодавцям потрібні відповіді на два ключові питання: чи були причетні до збою посадовці уряду США та чи використовував Маск лазівку в системі.

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Відсутність відповідей щодо розслідування викликає питання щодо рівня влади, яку Маск має над критично важливою системою зв'язку. Про це повідомило видання AP News.

Що відомо

Двопартійна група сенаторів звернулася до генерального інспектора Пентагону з проханням провести розслідування обмеження швидкості з'єднання з сервісом Starlink, розробленим Маском, та його військовою версією Starshield.

Використання Starlink має вирішальне значення для зв'язку України під час війни, адже обмеження перешкоджають можливості перехоплення російських ударних безпілотників.

У відповіді, отриманій Associated Press, наглядовий орган Пентагону повідомив групі з дев'яти законодавців, що на їхні занепокоєння краще відповісти ВПС.

Це розглядається як відмова генерального інспектора розслідувати діяльність Маска та Starlink, незважаючи на те, що він мав для цього всі можливості, за словами співрозмовника, обізнаного в цьому питанні.

"Викликає занепокоєння те, що Генеральний інспектор, очевидно, вирішив не розслідувати перебої в роботі супутникового зв’язку, на який Україна покладається для захисту своїх цивільних осіб", – заявила сенаторка Джин Шахін.

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Вона додала, що адміністрація Трампа та SpaceX надали суперечливі версії того, що призвело до цих збоїв. За її словами, повинен бути незалежний облік та перевірка, щоб визначити відповідальність та запобігти подібному в майбутньому.

Відсутність відповідей викликає питання щодо рівня влади, яку Маск, союзник президента Дональда Трампа, має над критично важливою системою зв'язку.

Хто санкціонував сповільнення зв'язку

Коли адміністрацію Трампа запитали щодо уповільнення роботи Starlink, там надали заплутані та часом суперечливі пояснення щодо того, хто стояв за цим рішенням.

Головні історії дня

Минулого тижня Маск визнав, що SpaceX заблокувала Starlink в Україні, звинувативши країну в порушенні умов надання послуг, що Україна заперечувала. Але Маск стверджував, що уряд США контролював будь-які зміни, що відбувалися зі Starshield. Трамп заявив, що не наказував про жодні обмеження, тоді як віцепрезидент Джей Ді Венс натякнув на координацію дій Білого дому з Маском.

Щодо розслідування речниця офісу генерального інспектора Моллі Халперн заявила, що наглядовий орган "уважно розглянув запит Конгресу та визначив, що порушені питання найкраще розглядати на рівні Департаменту", маючи на увазі Пентагон.

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Дев'ять законодавців звернулися до генерального інспектора Пентагону з проханням розслідувати, чи будь-які посадовці Пентагону чи інших урядовців США "керували, уповноважували, схвалювали або заздалегідь знали про зміни в домовленостях про обмін розвідувальними даними, можливостях попередження або сервісах Starlink та Starshield, що впливають на Україну".

Помічник конгресмена заявив, що законодавцям потрібні відповіді на два ключові питання: чи були причетні до цього якісь посадовці уряду США та чи використовував Маск лазівку в системі.

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У виданні нагадали, що це вже не перший випадок припинення роботи Starlink. У 2022 році, на початку повномасштабної війни, Маск наказав повністю відключити Starlink у таких регіонах, як Херсонська та Донецька, заявивши, що стурбований потенційною ескалацією конфлікту з боку Росії.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що в Україні спростували звинувачення Маска в порушенні умов використання Starlink. Так, Сили оборони України фізично не можуть використовувати звичайний Starlink для ударів по Росії. Подібні операції можливо виконувати лише через Starshield – спеціальну військову систему супутникового зв'язку, таке собі відгалуження Starlink.