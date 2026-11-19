У китайській дипломатії немає дрібниць. Хто зустрічає гостя біля трапа, чи є червона доріжка, скільки триває рукостискання і хто стоїть поруч на фото – усе це повідомлення, які Пекін надсилає світові без жодного слова. І в Шеньчжені ми побачили показовий урок такої мови символів.

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Трампа біля трапа Air Force One зустрів особисто Сі Цзіньпін, з обіймами, червоною доріжкою і пролітом військових літаків.

Для китайського протоколу це рідкісний жест. І це відповідь на вересневий візит Сі до США, коли Трамп сам зустрічав китайського лідера в аеропорту.

Путін прилетів уночі, і його зустрічав Цай Ці, член Політбюро. Звісно це людина дуже високого рангу, але не сам Сі.

Москва поспішила назвати це найвищим рівнем прийому серед гостей саміту. Проте різницю між "найвищим серед інших" і "особисто голова КНР з обіймами" в Пекіні розуміють дуже добре.

Як і те, хто тепер для Китаю головний партнер, а хто "молодший брат", якого цінують, але тримають на відстані витягнутої руки.

Китай уже не раз говорив мовою символів. У 1972 році Річард Ніксон першим простягнув руку Чжоу Еньлаю біля трапа в Пекіні, і цей жест читали як вибачення за 1954 рік, коли держсекретар США Даллес демонстративно відмовився потиснути руку тому самому Чжоу. Один рух руки закрив двадцятирічну образу.

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У 2016 році на саміті G20 у Ханчжоу Бараку Обамі не подали трап з червоною доріжкою, і президент США виходив через службові двері в черевці літака. Пекін офіційно пояснював усе технічною плутаниною, але світ прочитав це як холодний сигнал Вашингтону.

Тож урок простий. У китайській дипломатії символ часто важить більше, ніж заява. І вчорашній трап у Шеньчжені показав, що навіть для свого "стратегічного партнера" Пекін має межу. І Путін поки стоїть по інший її бік.

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Подивимося, що скажуть символи далі.

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