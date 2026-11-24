Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про готовність альянсу захищати своїх членів від будь-яких загроз у космічному просторі. Заява пролунала на тлі публікацій про можливу підготовку Росією запуску супутника з ядерною зброєю.

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Серед союзників по НАТО були поширені анонімні розвідувальні доповіді про ймовірний запуск такої ракети протягом найближчих 60 днів. Про це повідомляє BBC.

Розвіддані та позиція НАТО

Коментуючи ситуацію, Рютте наголосив, що НАТО готове захищати кожен дюйм території країн альянсу, і це передбачає забезпечення безпеки в космічному просторі. Він також зазначив, що альянс має кілька варіантів відповіді, додавши, що у військовій сфері НАТО продовжить оцінювати можливості стримування й оборони та вносити необхідні корективи.

Подробиці публікацій і реакція Берліна

Про можливий проєкт раніше повідомили телеканали NDR і WDR, а також газета Sueddeutsche Zeitung з посиланням на анонімні джерела в німецьких військових і розвідувальних службах. За даними цих видань, апарат нібито отримав назву "Супутник-С" і оснащений ядерною боєголовкою, здатною виводити з ладу або знищувати інші супутники, зокрема апарати зв’язку та спостереження.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який виступав разом із Рютте, не став ні підтверджувати, ні спростовувати ці відомості. Водночас глава уряду заявив, що вони демонструють рівень ескалації, на який готова піти Росія. За його словами, хоча повідомлення про плани вивести ядерну зброю в космос звучать не вперше, вони залишаються шокуючими.

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Інший представник уряду Німеччини також утримався від підтвердження чи спростування цих даних, зазначивши, що влада ставиться до них "дуже серйозно". Але це джерело закликало уникати "надмірної нервозності через гіпотетичні небезпеки". Своєю чергою глава Європейського космічного агентства Йозеф Ашбахер охарактеризував появу ядерної зброї в космосі як "найстрашніший сценарій".

Реакція Москви та міжнародний контекст

У Москві публікації спростували. Рупор Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не бачив останніх повідомлень, але назвав посилання на невідомі джерела такими, що не заслуговують на серйозну увагу. Посольство Росії в Берліні охарактеризувало звинувачення як "необґрунтовані" й назвало публікації частиною "пропагандистської кампанії".

Головні історії дня

Варто зазначити, що Росія бере участь у Договорі про космічний простір 1967 року, який забороняє розміщення на орбіті зброї масового знищення. Водночас інші держави, зокрема США та Китай, розмістили або планують розміщувати в космосі інші системи озброєнь, зокрема засоби протидії супутникам зв’язку, спостереження та навігації.

Нагадаємо, російська супутникова система зв’язку "Світанок" може допомогти окупантам обмінюватися інформацією на фронті й керувати ударними безпілотниками та крилатими ракетами в режимі реального часу. Це створить додаткову загрозу для України, адже ворог зможе змінювати цілі під час польоту й атакувати, зокрема, військові перевезення.

Як повідомляв OBOZ.UA, високопосадовці Кремля продовжують використовувати ядерну риторику як інструмент тиску. За допомогою таких погроз агресор хоче змусити західні країни зупинити українські удари безпілотниками й ракетами вглиб території РФ.