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У НАТО відповіли, як швидко відреагували б у разі нападу Росії на Польщу чи країни Балтії

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
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У НАТО відповіли, як швидко відреагували б у разі нападу Росії на Польщу чи країни Балтії
Росія може вдатися до провокацій проти Альянсу

Війська США готові дуже швидко відреагувати, якщо Росія нападе на Польщу або країни Балтії. Водночас американські військові сподіваються завчасно помітити підготовку до можливої атаки.

Про це заявив генерал Алексус Грінкевич, відповідаючи на запитання про можливу реакцію американських військових. За його словами, це дозволило б запобігти нападу ще до того, як він станеться.

У НАТО сподіваються запобігти нападу заздалегідь

Відповідаючи на запитання про те, як швидко американські війська відреагували б у разі нападу Росії на Польщу чи країни Балтії, генерал Алексус Грінкевич запевнив, що США готові діяти оперативно.

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Водночас він висловив сподівання, що військовим вдасться завчасно виявити підготовку Росії до можливої атаки. За його словами, це дало б змогу не лише швидко відреагувати, а й запобігти нападу ще до його початку.

"Ми готові відреагувати дуже швидко. Але я сподіваюся, що ми помітимо підготовку до нападу й зможемо запобігти йому ще до того, як він станеться", – заявив Грінкевич.

Нагадаємо: російська армія ввечері в понеділок, 28 вересня, націлила реактивний БпЛА типу "Шахед" на міжнародний пункт пропуску "Ягодин" на кордоні Волинської області з Польщею. Вибух пошкодив приміщення КПП на в'їзд до терміналу.

Через цю атаку РФ сирени також звучали в прикордонних громадах Польщі, а саме в Люблінському воєводстві. Оперативне командування Збройних сил РП повідомило, що польська військова авіація піднімалася в повітря.

Як повідомляв OBOZ.UA, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчі тижні й місяці будуть складними для поляків через дедалі агресивніші дії Росії проти України. За його словами, російські атаки наближаються до польського кордону та вже регулярно відбуваються поблизу прикордонної інфраструктури.

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