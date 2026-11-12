У НАТО оцінили перемовини в Абу-Дабі і висловились щодо питання територій України

Україна має сама визначати долю своїх територій, і жодна інша сторона не може вирішувати це питання замість неї. Таку позицію озвучили в НАТО на тлі переговорів про завершення російсько-української війни, які відбулися в Абу-Дабі (ОАЕ).

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Про це заявив заступник Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Джон Стрінгер в інтерв'ю кореспондентці Euronews Шоні Мюррей. Розмова відбулася у штаб-квартирі Альянсу.

За словами Стрінгера, досягнення цілей України в питанні припинення вогню має для НАТО першочергове значення. Він сподівається, що Москва бере участь у перемовинах добросовісно, однак наразі є мало ознак того, що російський диктатор Володимир Путін відмовився від своїх максималістських вимог.

"Подивімося, наскільки серйозно Росія налаштована цього разу. Сподіватимемося, що все це не зведеться, відверто кажучи, до повторення вимог, які, як я вже казав, сягають ще 2022 року", – зазначив представник Альянсу.

Йдеться про початкові воєнні цілі Москви, серед яких було захоплення та анексія українських територій.

Стрінгер також висловився щодо побоювань, що на Україну можуть тиснути, аби вона погодилася на зміну кордонів, зокрема відмовилася від контролю над частинами Донецької та Луганської областей. Він наголосив, що лише Україна має право вирішувати долю власних суверенних територій.

"Що стосується територій, то це виключно справа українців", – підкреслив заступник головнокомандувача Альянсу.

На переговорах в Абу-Дабі НАТО представляли високопосадовці Альянсу, зокрема його найвищий військовий командувач Алексус Гринкевич. Він долучився до зустрічей у статусі командувача Європейського командування США. Його роль полягала в тому, щоб консультувати американське керівництво та підтримувати зусилля президента Дональда Трампа з припинення війни Росії проти України.

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Стрінгер також високо оцінив українські операції, спрямовані проти російських нафтопереробних підприємств, що виробляють дизельне пальне. Раніше президент США Дональд Трамп закликав Київ припинити такі удари, заявляючи, що вони спричиняють зростання цін на енергоносії.

Водночас представник НАТО переконаний, що західні союзники мають "віддати належне" Україні за успішні удари, які завдають відчутної шкоди російському диктатору Володимиру Путіну.

"Це завдає Путіну болю. Він думав, що зможе просто увійти в Україну й запровадити нову архітектуру безпеки в Європі, почавши з України на початку 2022 року. Але він дуже помилявся", – зазначив Стрінгер.

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Він також наголосив, що досягнення України стали можливими завдяки її винахідливості, інноваціям і рішучості.

"Те, чого Україні вдалося досягти завдяки винахідливості, інноваціям і волі, просто неймовірно. І ми маємо віддати цьому належне", – підсумував заступник головнокомандувача НАТО.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі Росія намагалася зосередити увагу на зміні архітектури безпеки в Європі, а не на безпосередньому припиненні війни проти України. За оцінками Інституту вивчення війни (ISW), Москва фактично повернулася до ультиматумів грудня 2021 року, коли вимагала від НАТО припинити розширення Альянсу та обмежити військову присутність у країнах, які приєдналися до нього після 1997 року.

Аналітики зазначили, що такі вимоги фактично передбачають надання Росії права впливати на безпекову політику інших держав та їхній вибір союзників. Водночас Кремль наполягає, що питання європейської архітектури безпеки потрібно вирішити перед врегулюванням війни в Україні.