''У нас є всі необхідні плани'': Рютте відповів, чи зафіксовано ознаки підготовки Росії до нападу на НАТО

Північноатлантичний альянс наразі не фіксує ознак підготовки Росії до безпосереднього нападу на країни НАТО, однак Москва залишається довгостроковою загрозою для безпеки Європи. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте запевнив, що союзники готові негайно відреагувати, якщо російська сторона почне готуватися до агресії.

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Про це Рютте заявив під час візиту до Естонії, повідомляє Цензор.НЕТ. За його словами, НАТО має необхідні плани для захисту всіх держав-членів.

Рютте не бачить ознак підготовки Росії до нападу

За словами генсека НАТО, російські гібридні атаки проти європейських держав радше свідчать про слабкість Москви, ніж про її силу. Водночас Альянс уважно стежить за діями Росії та не ігнорує загроз, які вона становить для європейської безпеки.

Рютте наголосив, що в разі підготовки Росії до нападу союзники не зволікатимуть із відповіддю.

НАТО обіцяє захистити кожен дюйм своєї території

Генсек заявив, що НАТО готове захищати кожен дюйм території країн Альянсу незалежно від того, чи проживають там люди та де саме розташована ця територія – поблизу Парижа, Таллінна, Вашингтона чи Оттави. За його словами, союзники мають усі необхідні плани для оборони та готові їх реалізувати.

Він також нагадав, що вздовж східного флангу НАТО вже розміщені передові сухопутні сили. Це, за його словами, є частиною заходів Альянсу для стримування потенційної агресії та захисту території держав-членів.

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Як НАТО готується до можливої агресії Росії

Нагадаємо, НАТО розробляє стратегію швидкого відбиття можливої російської атаки на східному фланзі Альянсу. План, який отримав назву "Теорія перемоги", передбачає інтеграцію сучасних технологій у традиційну оборону.

Особливу увагу в документі приділено використанню безпілотників і штучного інтелекту. У разі нападу Росії Альянс планує поєднати сухопутні сили з недорогими дронами, системами з мінімальною участю екіпажу та технологіями наведення на цілі на основі ШІ.

Головні історії дня

Командувач сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич оцінив ризик масштабного нападу Росії на країни Альянсу як відносно низький. Водночас він застеріг, що це не виключає загрози диверсій та інших дій меншого масштабу з боку Москви.

Як писав OBOZ.UA, НАТО попередили російського диктатора Володимира Путіна про наслідки можливої агресії проти країн Альянсу. Союзники наголосили на готовності захищати територію держав-членів у разі нападу Росії.