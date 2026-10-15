''У нас є всі необхідні плани'': Рютте відповів, чи зафіксовано ознаки підготовки Росії до нападу на НАТО

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Дональд ТрампРозвіддані, Starlink і російський дизель: чим Трамп намагається зламати Україну, щоб примусити до поступок. Інтерв’ю з Безсмертним"Я майстер укладання угод": Трамп назвав Байдена винним у війні в Україні і пояснив, чому не називає Путіна диктатором. Відео"Я майстер укладання угод": Трамп назвав Байдена винним у війні в Україні і пояснив, чому не називає Путіна диктатором. Відео"Лікарі боролися за її життя": чоловік Ірини Федишин уперше розповів, що сталося зі співачкою та їхньою донечкою, яка померла"Лікарі боролися за її життя": чоловік Ірини Федишин уперше розповів, що сталося зі співачкою та їхньою донечкою, яка померлаЗСУ відмінусували 1880 окупантів і збили 4 крилаті ракети: дані ГенштабуЗСУ відмінусували 1880 окупантів і збили 4 крилаті ракети: дані ГенштабуПід звуки вибухів зібралися сотні людей: як проходить похорон Олександра "Вені" Венедчука та де поховають зірку "Ліги сміху". ФотоПід звуки вибухів зібралися сотні людей: як проходить похорон Олександра "Вені" Венедчука та де поховають зірку "Ліги сміху". ФотоСкільки коштують квартири в Україні, Польщі та ПортугаліїВартість квартир в 6 разів вища, ніж в Україні: за скільки можна купити житло в ЄСУ центрі Києва російський дрон впав біля житлових будинків: є наслідки та постраждалі. Подробиці, фото та відеоУ центрі Києва російський дрон впав біля житлових будинків: є наслідки та постраждалі. Подробиці, фото та відеоУ мережі повідомляють про збій у роботі Резерв+: що робити, якщо зупинить ТЦКУ мережі повідомляють про збій у роботі Резерв+: що робити, якщо зупинить ТЦКВіддав життя за кожного з нас: на фронті загинув військовий з Київщини Богдан Онищук. ФотоВіддав життя за кожного з нас: на фронті загинув військовий з Київщини Богдан Онищук. ФотоВ Україні можуть переписати вартість продуктів через атаки РФ. ІлюстраціяУкраїнцям порадили готуватися до нового стрибка цін: які товари подорожчають найбільше

"У нас є всі необхідні плани": Рютте відповів, чи зафіксовано ознаки підготовки Росії до нападу на НАТО

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
icon 609
"У нас є всі необхідні плани": Рютте відповів, чи зафіксовано ознаки підготовки Росії до нападу на НАТО
Марк Рютте заявив, що альянс наразі не бачить ознак підготовки Росії до нападу на НАТО. Джерело: Getty

Північноатлантичний альянс наразі не фіксує ознак підготовки Росії до безпосереднього нападу на країни НАТО, однак Москва залишається довгостроковою загрозою для безпеки Європи. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте запевнив, що союзники готові негайно відреагувати, якщо російська сторона почне готуватися до агресії.

Про це Рютте заявив під час візиту до Естонії, повідомляє Цензор.НЕТ. За його словами, НАТО має необхідні плани для захисту всіх держав-членів.

Рютте не бачить ознак підготовки Росії до нападу

За словами генсека НАТО, російські гібридні атаки проти європейських держав радше свідчать про слабкість Москви, ніж про її силу. Водночас Альянс уважно стежить за діями Росії та не ігнорує загроз, які вона становить для європейської безпеки.

Рютте наголосив, що в разі підготовки Росії до нападу союзники не зволікатимуть із відповіддю.

Читайте також
Софія ЗакревськаСофія Закревська
icon 19,6 т.
"Це моя відповідальність": Зеленський сказав, чи збирається йти у відставку
icon 19,6 т.
"Це моя відповідальність": Зеленський сказав, чи збирається йти у відставку
Софія ЗакревськаСофія Закревська
icon 11,6 т.
"Політика на всі чотири сторони світу": Фіцо анонсував переговори з РФ та візит до України в листопаді
icon 11,6 т.
"Політика на всі чотири сторони світу": Фіцо анонсував переговори з РФ та візит до України в листопаді
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
icon 3,7 т.
"Мінімальна вимога": Зеленський анонсував відновлення ударів по НПЗ Росії і назвав умову, за якої їх буде припинено
icon 3,7 т.
"Мінімальна вимога": Зеленський анонсував відновлення ударів по НПЗ Росії і назвав умову, за якої їх буде припинено

НАТО обіцяє захистити кожен дюйм своєї території

Генсек заявив, що НАТО готове захищати кожен дюйм території країн Альянсу незалежно від того, чи проживають там люди та де саме розташована ця територія – поблизу Парижа, Таллінна, Вашингтона чи Оттави. За його словами, союзники мають усі необхідні плани для оборони та готові їх реалізувати.

Він також нагадав, що вздовж східного флангу НАТО вже розміщені передові сухопутні сили. Це, за його словами, є частиною заходів Альянсу для стримування потенційної агресії та захисту території держав-членів.

''У нас є всі необхідні плани'': Рютте відповів, чи зафіксовано ознаки підготовки Росії до нападу на НАТО

Марк Рютте. Джерело: Getty

Як НАТО готується до можливої агресії Росії 

Нагадаємо, НАТО розробляє стратегію швидкого відбиття можливої російської атаки на східному фланзі Альянсу. План, який отримав назву "Теорія перемоги", передбачає інтеграцію сучасних технологій у традиційну оборону.

Особливу увагу в документі приділено використанню безпілотників і штучного інтелекту. У разі нападу Росії Альянс планує поєднати сухопутні сили з недорогими дронами, системами з мінімальною участю екіпажу та технологіями наведення на цілі на основі ШІ.

Командувач сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич оцінив ризик масштабного нападу Росії на країни Альянсу як відносно низький. Водночас він застеріг, що це не виключає загрози диверсій та інших дій меншого масштабу з боку Москви.

Як писав OBOZ.UA, НАТО попередили російського диктатора Володимира Путіна про наслідки можливої агресії проти країн Альянсу. Союзники наголосили на готовності захищати територію держав-членів у разі нападу Росії.

Схожі теми
Російська воєнна загрозаЗагроза Третьої світової війниНАТОРосія - країна-агресорМарк РюттеМарк Рютте
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись