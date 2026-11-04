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"У нас є сильний контракт на закупівлю ракет PAC-2": Зеленський провів зустріч з Пісторіусом і розповів про домовленості

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
294
"У нас є сильний контракт на закупівлю ракет PAC-2": Зеленський провів зустріч з Пісторіусом і розповів про домовленості
"У нас є сильний контракт на закупівлю ракет PAC-2": Зеленський провів зустріч з Пісторіусом і розповів про домовленості. Джерело: Скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом у межах візиту до Берліна. За результатом зустрічі глава держави повідомив про укладений контракт на закупівлю ракет PAC-2 німецького виробництва на наступні два роки.

Також обговорили нагальну проблему перехоплення російської балістики, зокрема потребу України в IRIS-T та боєприпасах до F-16. Про це президент повідомив в офіційному Telegram-каналі.

Що відомо

"Зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Розповів про ситуацію з російськими обстрілами критичної інфраструктури фактично в усіх регіонах України", – зазначив президент.

Президент повідомив про укладений контракт на закупівлю ракет PAC-2 німецького виробництва на наступні два роки. Нині йде робота над тим, щоб прискорити постачання. Президент зауважив, що це значно допомогло б українцям пройти цю зиму.

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Він наголосив, що Росія щодня завдає дуже багато ударів по українській енергетиці. Особливо складно протидіяти російській балістиці через значний дефіцит перехоплювачів до "петріотів". За словами президента, важливо знаходити нові рішення на підтримку захисту життів.

Глава держави зауважив, що не раз саме німецьке лідерство допомагало захищати тисячі і тисячі життів.

"Домовились, що команди опрацюють цю можливість та інші речі, які обговорили, зокрема щодо IRIS-T та боєприпасів до F-16", – йдеться в повідомленні.

Він подякував міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу, канцлеру Фрідріху Мерцу та всій Німеччині за незмінну підтримку українського захисту.

"Цінуємо кожен крок, який дає змогу зберігати життя", – зазначив президент.

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