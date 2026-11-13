"У нас є один агресор": Каллас заявила про "російську пастку" на тлі заяв Москви про нову "архітектуру безпеки". Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Додати OBOZ.UA
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Гарячі теми
Пʼятниця, 13-те: які забобони і прикмети існуютьПʼятниця, 13-те: які забобони і прикмети існуютьЧеркасський, ТрифоноваСкандального митника поновили на посаді та присудили повернути йому понад 2 млн грн: що відомо про його статки та суддів, які ухвалили рішенняКонфлікт Астафʼєвої та Сумської: зірка Playboy відповіла народній артистці, яка порівняла її з ЯнуковичемКонфлікт Астафʼєвої та Сумської: зірка Playboy відповіла народній артистці, яка порівняла її з ЯнуковичемРосія вимагала на переговорах весь Донбас, федералізацію Молдови і вихід Фінляндії з НАТО – BildРосія вимагала на переговорах весь Донбас, федералізацію Молдови і вихід Фінляндії з НАТО – BildДрон влучив прямо в палату: наслідки удару РФ по лікарні в центрі Києва. Фото та відеоДрон влучив прямо в палату: наслідки удару РФ по лікарні в центрі Києва. Фото та відеоІлюстрація - вечірній КиївГрафіки не діють: екстрені відключення світла ширяться УкраїноюСупряга та Литвин одружилисяЗірковий гравець "Динамо", якого називали новим Шевченком, одружився з "Міс Земля Україна-2021". ФотоВін створив осередок формування нової української еліти: Порошенко вшанував памʼять Вʼячеслава БрюховецькогоВін створив осередок формування нової української еліти: Порошенко вшанував памʼять Вʼячеслава БрюховецькогоУ Міноборони розповіли про ситуацію з обмеженням Starshield в Україні: що відомоУ Міноборони розповіли про ситуацію з обмеженням Starshield в Україні: що відомоВ Україні різко переписали курс долараЗдати долари в обмінники можна за новим курсом: скільки коштує валюта 13 листопада
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"У нас є один агресор": Каллас заявила про "російську пастку" на тлі заяв Москви про нову "архітектуру безпеки". Відео

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
1,1 т.
"У нас є один агресор": Каллас заявила про "російську пастку" на тлі заяв Москви про нову "архітектуру безпеки". Відео
Кая Каллас. Ілюстративне фото. Джерело: European Council

Голова дипломатії Євросоюзу Кая Каллас застерегла від обговорення російських вимог щодо нової архітектури безпеки. За її словами, такі дискусії можуть відвернути увагу від головного – відсутності перемир'я та триваючої війни проти України.

Каллас наголосила, що у війні є чіткий агресор і жертва. Про це вона заявила у п'ятницю, 13 листопада.

Каллас назвала обговорення вимог Росії пасткою

"Якщо ми почнемо обговорювати вимоги Росії щодо архітектури безпеки, то потрапимо в пастку, яку Росія для нас підготувала", – заявила Кая Каллас.

Читайте також
Роман ПрядунРоман Прядун
63,5 т.
"Велика угода" Трампа і Путіна: чи домовляються США та Росія про новий поділ Європи та України. Інтерв’ю з Огризком
63,5 т.
"Велика угода" Трампа і Путіна: чи домовляються США та Росія про новий поділ Європи та України. Інтерв’ю з Огризком
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
58,3 т.
Путін дав "сигнал" щодо планів на Україну під час перемовин з Віткоффом і Кушнером: в ISW пояснили, що стоїть за заявами
58,3 т.
Путін дав "сигнал" щодо планів на Україну під час перемовин з Віткоффом і Кушнером: в ISW пояснили, що стоїть за заявами
Вадим ДенисенкоВадим Денисенко
13,2 т.
Чому Путін погодився на появу європейців на переговорах
13,2 т.
Чому Путін погодився на появу європейців на переговорах

За її словами, у такому разі увага зміститься від того, що перемир'я досі не існує, до російських заяв і тверджень.

"У нас є один агресор і одна жертва"

Каллас закликала зосередитися на подіях, які відбуваються зараз, а не на вимогах Москви.

"Зосередьмося на тому, що відбувається зараз. У нас є один агресор і одна жертва, і агресор не має жодних проблем із безпекою", – наголосила вона.

Як писав OBOZ.UA, за даними медіа, Марко Рубіо непублічно висловив сумніви щодо можливості дипломатичного завершення російсько-української війни найближчими місяцями. Поки що Вашингтон лише намагається з'ясувати, чи реально досягти домовленостей із Москвою.

Також Рубіо вважає, Україна після закінчення повномасштабної війни повинна отримати гарантії безпеки. Втім, щоб вони працювали, ці умови повинні влаштовувати Російську Федерацію.

Схожі теми
Війна в УкраїніМирний план ТрампаКая КалласКая Каллас
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!