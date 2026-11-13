"У нас є один агресор": Каллас заявила про "російську пастку" на тлі заяв Москви про нову "архітектуру безпеки". Відео

Голова дипломатії Євросоюзу Кая Каллас застерегла від обговорення російських вимог щодо нової архітектури безпеки. За її словами, такі дискусії можуть відвернути увагу від головного – відсутності перемир'я та триваючої війни проти України.

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Каллас наголосила, що у війні є чіткий агресор і жертва. Про це вона заявила у п'ятницю, 13 листопада.

Каллас назвала обговорення вимог Росії пасткою

"Якщо ми почнемо обговорювати вимоги Росії щодо архітектури безпеки, то потрапимо в пастку, яку Росія для нас підготувала", – заявила Кая Каллас.

За її словами, у такому разі увага зміститься від того, що перемир'я досі не існує, до російських заяв і тверджень.

"У нас є один агресор і одна жертва"

Каллас закликала зосередитися на подіях, які відбуваються зараз, а не на вимогах Москви.

"Зосередьмося на тому, що відбувається зараз. У нас є один агресор і одна жертва, і агресор не має жодних проблем із безпекою", – наголосила вона.

Як писав OBOZ.UA, за даними медіа, Марко Рубіо непублічно висловив сумніви щодо можливості дипломатичного завершення російсько-української війни найближчими місяцями. Поки що Вашингтон лише намагається з'ясувати, чи реально досягти домовленостей із Москвою.

Також Рубіо вважає, Україна після закінчення повномасштабної війни повинна отримати гарантії безпеки. Втім, щоб вони працювали, ці умови повинні влаштовувати Російську Федерацію.