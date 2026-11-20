Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус особисто перепросив високопосадовця Пентагону Елбріджа Колбі за різку оцінку його критики українських ударів по території Росії. Водночас німецький міністр наголосив, що не змінив своєї позиції щодо таких атак і продовжує підтримувати право України завдавати ударів по стратегічних цілях противника.

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Про це Пісторіус розповів в інтерв’ю Politico. Він уточнив, що поговорив із Колбі телефоном у середу ввечері та попросив вибачення за невдалий вибір слів, однак обидві сторони залишилися при своїх поглядах.

Через що виникла суперечка між Пісторіусом і Колбі

Публічний конфлікт стався під час зустрічі засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі.

Представник Пентагону Елбрідж Колбі розкритикував українські далекобійні удари по російській нафтовій інфраструктурі та інших цілях вглиб території Росії. На його думку, такі атаки не допомогли завершити війну й не зупинили просування російських військ.

Після зустрічі під час спільної пресконференції Пісторіус різко відреагував на цю критику, назвавши її "досить безглуздою". Зокрема, він заявив, що критикувати удари по стратегічних військових об’єктах у Росії – "quite a stupid thing".

Німецький міністр визнав, що обрав недоречне формулювання. Він пояснив, що відповідав англійською мовою й використав невдалий вислів, додавши: "Я не повинен був цього робити".

Пісторіус не відмовився від підтримки українських далекобійних ударів

Попри вибачення за тон висловлювання, міністр оборони Німеччини наголосив, що його позиція щодо українських атак не змінилася.

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"Я також чітко дав зрозуміти – і він бачить це так само, – що ми просто маємо різні погляди на це. Ми погодилися не погоджуватися", – пояснив Пісторіус.

Він назвав українські удари по цілях у глибині Росії "прицільними та стратегічними" й наголосив, що вони не спрямовані проти цивільного населення. Водночас міністр протиставив їх російським атакам на українську енергетичну, електричну та водну інфраструктуру.

Пісторіус також підкреслив, що рішення про застосування далекобійної зброї залишаються за Україною. Німеччина підтримує розвиток і виробництво таких систем, але саме українська сторона визначає, як їх використовувати.

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"Це рішення мають ухвалювати українці", – сказав він.

Суперечка не повинна вплинути на співпрацю США та Німеччини

Пісторіус запевнив, що розбіжності з Колбі не зашкодять оборонній співпраці Берліна та Вашингтона. За його словами, обидві країни зацікавлені в її поглибленні, зокрема у спільному виробництві озброєнь.

"Ми союзники, ми партнери. Але це не означає, що ми повинні погоджуватися в усьому", – наголосив міністр. Він також назвав Колбі важливим співрозмовником і позитивно оцінив контакти з ним та міністром оборони США Пітом Гегсетом.

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Німеччина прагне зберегти американську військову підтримку та розширити промислову співпрацю зі США. Зокрема, Вашингтон залишається постачальником важливих для європейської безпеки систем озброєння, серед яких комплекси протиповітряної оборони Patriot та винищувачі F-35.

Водночас Пісторіус наголосив на взаємній залежності союзників по НАТО. За його словами, європейські країни потребують американських збройних сил, але й Сполученим Штатам важливі тісні зв’язки з європейськими партнерами та військові бази на континенті, зокрема в Німеччині.

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Пісторіус прокоментував ідею територіальних поступок України

Окремо міністр оборони Німеччини висловився щодо пропозиції США, за якою Україна мала б відмовитися від частини територій Донбасу в обмін на вступ до НАТО в межах переговорів про завершення російської війни.

Пісторіус заявив, що наразі знає про такі пропозиції лише з повідомлень у медіа. На його думку, подібні варіанти не слід обговорювати публічно – їх потрібно розглядати безпосередньо з Україною та всіма іншими сторонами переговорів, зокрема європейськими партнерами.

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"Не можна вести переговори через голови інших людей", – наголосив він.

Міністр додав, що кожну ідею варто розглядати, однак не всі пропозиції однаково вдалі. Оцінювати конкретний варіант щодо Донбасу він наразі не став, зазначивши, що це питання потребує подальшого обговорення.

Як повідомляв OBOZ.UA:

Заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі достроково залишив засідання у форматі "Рамштайн", навіть не дослухавши закритий брифінг міністра оборони України. Він розкритикував атаки України вглиб Росії, згадавши, зокрема, удари по логістичних центрах Wildberries. За словами Колбі, від таких обстрілів потерпає цивільне населення РФ, і вони не наближають мир, натомість можуть посилювати готовність Кремля та російського суспільства до ескалації.

Британія і Німеччина не погодилися з критикою США щодо українських ударів углиб РФ. Зокрема міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус різко відреагував на коментарі представника США. Він наголосив, що критикувати такі удари по Росії, спрямовані на знищення стратегічних військових цілей та об'єктів військового призначення, доволі безглуздо.