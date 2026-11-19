Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном заявив про особливі відносини між ними. Він назвав китайського президента своїм другом і висловив упевненість, що поки вони обоє перебувають при владі, між країнами не виникатиме проблем.

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Також Трамп заявив, що Китай хоче завершення війни Росії проти України. Про це повідомляє ВВС.

Трамп назвав Сі Цзіньпіна другом

Завершуючи вступне слово на зустрічі, Трамп заявив, що між ним і Сі Цзіньпіном склалися особливі особисті стосунки. Він згадав свій перший державний візит до Китаю у 2017 році та зазначив, що відтоді їхня дружба лише зміцнювалася.

"Ви – мій друг, і в нас дуже особливі стосунки. Доки ми з вами керуємо справами, у нас ніколи не виникне жодних проблем", – сказав американський президент.

За словами Трампа, деяких людей засмучує його близькість із китайським лідером, однак він сам цьому радий. На його думку, такі особисті відносини допомагають обом країнам продовжувати зміцнювати дружбу.

Трамп заявив, що Китай хоче завершення війни в Україні

Під час звернення до Сі Цзіньпіна американський президент також згадав про війну Росії проти України. Він заявив, що Китай, як і США, прагне її завершення.

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Трамп стверджує, що щомісяця внаслідок війни гинуть 25 тисяч людей, переважно військових.

Також американський президент розповів, що раніше зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб "просто підготувати ґрунт" перед тристоронньою зустріччю, яка мала відбутися того ж дня.

"Думаю, у нас, можливо, буде успішна зустріч", – сказав Трамп.

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Як повідомляв , на полях саміту АТЕС у китайському Шеньчжені відбулася двостороння зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна. Переговори тривали близько години й завершилися без будь-яких публічних заяв. На початку зустрічі американський президент назвав Путіна другом і похвалився "прекрасними стосунками".