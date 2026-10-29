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"У нас було півтори години": Стере пояснив, чи справді Путін "читав лекцію" про історію слов’ян на переговорах

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read2 хв
2,5 т.
"У нас було півтори години": Стере пояснив, чи справді Путін "читав лекцію" про історію слов’ян на переговорах
Володимир Путін / Йонас Гар Стере та Александр Стубб

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере спростував інформацію видання Financial Times про те, що під час телефонної розмови диктатор Росії Володимир Путін читав норвезькому та фінському лідерам лекції з середньовічної історії слов’ян. Глава норвезького уряду категорично відкинув цю версію, назвавши її недостовірною.

Однак публікація в міжнародній пресі викликала резонанс, приписавши російському президентові черговий відхід в історичний екскурс. Про те, якою насправді була розмова, Стере розповів в ефірі телеканалу TV 2.

Що стверджувало видання Financial Times

Розмова за участю Стере, президента Фінляндії Александра Стубба та Путіна задумувалася як можливість вивчити шляхи деескалації і створити європейський канал зв’язку. За даними трьох анонімних джерел Financial Times, замість обговорення питань миру та врегулювання поточних криз російський диктатор нібито присвятив майже всю бесіду читанню лекції зі слов’янської історії.

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Експерти одразу провели паралелі з іншими публічними виступами Путіна, зокрема з резонансним інтерв’ю Такеру Карлсону у 2024 році та епізодами на саміті в Анкориджі в серпні 2025 року, де також активно порушувалися історичні наративи.

Відповідь прем’єр-міністра Норвегії

Прем’єр-міністр Норвегії категорично відкинув версію Financial Times, назвавши її недостовірною. За його словами, Путін справді звернувся до історії, але йшлося про сучасну хронологію. Диктатор РФ виклав свою версію подій, проаналізувавши період із 2014 року до сьогодення.

"Це неправда. І ми попросили Financial Times виправити це, бо це не відповідає дійсності. Тобто твердження, що він переповідав історію слов’ян, просто неправильне", – сказав політик.

Прем’єр Норвегії також спростував повідомлення про те, що Путін перехопив ініціативу й домінував за тривалістю виступу під час переговорів, які спочатку мали тривати 30 хвилин, але затягнулися на півтори години.

Як повідомляв OBOZ.UA, у вівторок, 27 жовтня, президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Говорили про війну Росії проти України та дипломатичні зусилля для її припинення.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонні переговори з президентом США Дональдом Трампом. Під час розмови турецький лідер висловив готовність Анкари сприяти відновленню переговорного процесу для припинення війни між Росією та Україною.

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