Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко виступила із різкою заявою на засіданні Погоджувальної ради Верховної Ради. Вона заявила, що український народ має самостійно управляти державою, а не передавати ці повноваження "грантожерам" і міжнародним конкурсним комісіям.

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На її думку, в країні діє схема, за якою спочатку дискредитують державні органи, а потім вимагають їхнього перезавантаження за участю міжнародників. Тимошенко також заявила, що поки українські військові тримають оборону на фронті, у Верховній Раді нібито "здають країну".

Тимошенко виступила проти управління країною через міжнародні комісії

Під час засідання Погоджувальної ради Верховної Ради Юлія Тимошенко заявила, що українці повинні мати право самостійно визначати, як управляти своєю державою.

Вона розкритикувала ситуацію, за якої, за її словами, повноваження щодо управління країною передаються грантовим організаціям та міжнародним конкурсним комісіям.

"Така держава не належить Україні. У народу має бути право управляти країною. Грантожери не можуть управляти країною", – наголосила Тимошенко.

Що Тимошенко сказала про "здачу країни"

Окремо політикиня заявила про нібито цілеспрямовану схему, за якою спочатку відбувається атака на певний державний орган, а згодом з'являються вимоги щодо його перезавантаження за участю міжнародних представників.

За словами Тимошенко, таким чином українці втрачають можливість самостійно управляти державою.

"На фронті бійці тримають країну, а у Верховній Раді країну здають. У нас забирають країну", – заявила вона.