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У МЗС Німеччини закликали до діалогу з Росією: що це означає

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
96
У МЗС Німеччини закликали до діалогу з Росією: що це означає
Йоганн Вадефуль / Сергій Лавров

Німеччина виступає за відновлення діалогу з Росією. Європа дуже зацікавлена у тому, аби Москва нарешті розпочала реальні переговори щодо завершення війни проти України.

Зустріч міністрів закордонних справ країн-членів "Групи 20" стала ще однією нагодою спробувати наблизити кінець війни. Про це заявив очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль, котрий на полях саміту зустрівся з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим,  пише ZDFheute. 

Вадефуль висловився за відновлення діалогу з Росією

За словами очільника німецької дипломатії, зустріч G20 була "однією з небагатьох можливостей переконати Росію, що справді настав час припинити воєнні дії та обговорити шляхи вирішення цього конфлікту" – і Захід нею скористався.

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"Ми  повинні розмовляти з Росією, навіть якщо це дуже й дуже суперечливо... Усім відомо, що світ перебуває в надзвичайно критичній ситуації, і що наше завдання тут – зробити все можливе, щоб розрядити конфлікти та кризи", – наголосив Вадефуль.

Урядовець вважає, що шанси на це дійсно є.

"Я знаю, що Росія перебуває під дуже сильним економічним тиском. Я знаю, що Росія також усвідомлює, що хоча вона завдає жахливої ​​шкоди та людських жертв Україні, вона не досягає реального військового прогресу. Я знаю, що багато хто – включаючи тих, хто за цим столом – закликає Росію припинити цю війну... Якщо ми всі зробимо це разом і всі будемо працювати разом, тоді є шанс швидше закінчити цю війну", – наголосив міністр закордонних справ Німеччини.

Водночас відсутність "сімейного фото" учасників саміту  з Лавровим він пояснив тим, що ця традиція викликає відчуття єдності і приналежності, а Захід  "точно не є такою родиною з Росією наразі".

Серед найважливіших тем для розмов з Росією нині – транспортування зерна через Чорне море.

"Ми не вирішимо український конфлікт загалом, але ми повинні зробити можливим транспортування зерна з України та Росії на Глобальний Південь", – пояснив Вадефуль.

Він додав, що багато учасників саміту в Атланті поділяють його думку, тому  він "не хоче опускати рук" і "вірить, що можна досягти результату тут, у найближчі тижні".

Вадефуль переконаний, що світ значно більш єдиний як у цьому питанні, так і у прагненні всадити РФ за стіл переговорів, ніж багато хто вважає. І спірна дизельна угода між Росією та США цього не змінює. Її Вадефуль  "зовсім не переоцінював би, звичайно ж, не з точки зору її розміру".

"Європа має дуже чітку позицію: переговори мають відбутися. Росія має сісти за стіл переговорів. І доки цього не станеться, ми стоїмо за Україною, підтримуємо її та продовжуватимемо посилювати тиск на Росію", – зазначив німецький урядовець.

За його словами, у Європі існує широка згода з цього питання, а додаткова підтримка надходить від таких партнерів, як Японія та Австралія.

Як писав OBOZ.UA,  раніше стало відомо, що Вадефуль порушить питання припинення війни Росії проти України на зустрічі G20. І Лавров, вважали у  Берліні, буде змушений долучитися до обговорень.

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