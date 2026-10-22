У міноборони Польщі зробили заяву щодо військової допомоги Україні на тлі скандалу через "рік УПА"

У Міністерстві національної оборони Польщі спростували інформацію про зупинення постачання великого пакета військової допомоги Україні через рішення Львівської обласної ради проголосити 2027 рік роком Української повстанської армії (УПА) та Романа Шухевича. У відомстві наголосили, що повідомлення про блокування допомоги не відповідають дійсності.

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Про це повідомляє Fakt із посиланням на речника Міністерства національної оборони Польщі Януша Сеймея. Він категорично заперечив інформацію про зупинення військових постачань на тлі дипломатичної суперечки між Києвом і Варшавою.

"Ця інформація є неправдивою", – заявив Сеймей, коментуючи повідомлення про призупинення допомоги Україні.

Що передувало

Раніше з’явилася інформація, що Польща нібито призупинила передачу Україні масштабного пакета військової допомоги через рішення Львівської облради проголосити 2027 рік роком УПА та Романа Шухевича.

На момент ухвалення цих постанов польська сторона готувалася до відправлення озброєння, а після появи повідомлень про призупинення постачань тривали спроби врегулювати ситуацію дипломатичними каналами.

Скандал навколо рішення Львівської облради

20 жовтня Львівська обласна рада ухвалила постанови про проголошення 2027 року роком Української повстанської армії, її головнокомандувача Романа Шухевича та діяча ОУН Олега Ольжича. Це викликало різку реакцію польської влади через історичну відповідальність УПА за масові вбивства поляків на Волині та у Східній Галичині.

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Міністерство закордонних справ України також розкритикувало рішення депутатів, наголосивши, що його ухвалили на регіональному рівні без консультацій із центральною владою та дипломатами. У відомстві визнали постанову шкідливою для зусиль, спрямованих на порозуміння з Польщею.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький повідомив, що представники команди президента Володимира Зеленського запевнили польську сторону: суперечлива постанова не набуде чинності. Він також звернув увагу, що інформацію про відповідне рішення прибрали із сайту Львівської облради.

Головні історії дня

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розкритикував рішення Львівської облради. Він назвав його неприйнятним та наголосив, що такі дії поглиблюють розбіжності між українцями й поляками.

Глава польського МЗС Радослав Сікорський підписав звернення щодо внесення депутата Львівської облради Святослава Шеремети до списку осіб, небажаних у Польщі. Причиною стала його ініціатива щодо проголошення 2027 року роком УПА та Шухевича.

Як писав OBOZ.UA, польський депутат Європарламенту від партії "Конфедерація" Марцин Сіпневський розірвав портрети Степана Бандери та Романа Шухевича під час виступу та закликав припинити надання Україні фінансової й військової допомоги. Він звинуватив Україну в героїзації діячів, яких пов'язують із убивствами поляків під час Другої світової війни, а також виступив за проведення ексгумацій жертв Волинської трагедії.