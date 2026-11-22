У Латвії проросійська партія "Злагода" ухвалила рішення про саморозпуск після провалу на парламентських виборах. Політична сила, яка отримала лише 0,82% голосів виборців, не змогла потрапити до Сейму та втратила право на державне фінансування.

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Відповідне рішення ухвалили в суботу, 21 листопада, на партійному з'їзді. Про ліквідацію політичної сили у соцмережах повідомив член її правління Валерій Агешин, який перебував у лавах партії понад 25 років, передає Delfi.

Чому партія вирішила самоліквідуватися

Агешин назвав рішення про розпуск "абсолютно логічним і єдино правильним". За його словами, результати останніх парламентських виборів продемонстрували, що питання соціальної справедливості, захисту прав людини, боротьби з нерівністю та підтримки працівників не отримали належної уваги виборців.

Політик також поскаржився на переважання популізму в сучасній політиці. На його думку, раціональні аргументи дедалі частіше поступаються яскравим гаслам, символам та емоціям.

"Тому цього разу за програму "Злагоди" проголосували небагато людей, виборці переважно приходили голосувати за конкретних кандидатів", – зазначив Агешин.

Він також визнав, що вибори могли стати для партії можливістю відновити свої позиції та об'єднатися. Однак політична сила та її кандидати не змогли діяти синхронно як єдина команда.

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"У результаті ця спроба виявилася для "Злагоди" останньою", – констатував представник партії.

Агешин додав, що такий результат має стати попередженням для інших політичних організацій, які, за його словами, справді прагнуть працювати в інтересах держави, свого міста чи регіону, а не заради власної вигоди.

Провал на виборах і останній з'їзд

Раніше голова партії Яніс Урбанович в інтерв'ю газеті Diena припускав, що черговий з'їзд може стати останнім в історії політичної сили. Він відкрито заявив про намір запропонувати її саморозпуск.

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"Запропоную самоліквідуватися, хочу швидше з цим покінчити, щоб якось допомогти тим, хто за нашу довгу історію пройшов через нас, і щоб їм не довелося дивитися на муки "Злагоди"", – сказав Урбанович.

На виборах до 15-го Сейму Латвії "Злагода" брала участь разом із "Партією центру". Однак спільна участь у виборчій кампанії не допомогла політичній силі зберегти представництво в парламенті.

Нагадаємо, 3 жовтня в Латвії відбулися парламентські вибори. Голосування проходило на тлі посиленої напруженості в Балтійському регіоні через загрозу російської агресії та порушення повітряного простору.

Як писав OBOZ.UA, на парламентських виборах у Латвії перемогу здобула проукраїнська політична сила. За підсумками голосування 4 жовтня стало відомо, що найбільшу підтримку виборців отримав "Об'єднаний список" на чолі з прем'єр-міністром Андрісом Кулбергсом.