У Китаї прокоментували чутки про зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна і Путіна

Міністерство закордонних справ Китаю не має інформації про можливу зустріч лідера КНР Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Про це речниця китайського МЗС Мао Нін заявила на брифінгу 19 жовтня.

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Її коментар опублікувало Генеральне консульство КНР у Сонгкхлі на офіційному сайті. Журналісти попросили Мао Нін прокоментувати повідомлення ЗМІ про ймовірні переговори трьох лідерів.

"На цей час я не маю інформації, яку могла б надати", – відповіла речниця.

Запитання стосувалося повідомлення про те, що Путін нібито запропонував провести наступного місяця зустріч лідерів Китаю, США та Росії. За даними публікації, вони могли б обговорити врегулювання розв'язаної Росією війни проти України.

Що відомо про можливі переговори

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков допустив можливість тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна. За даними The Wall Street Journal, одним із питань, яке могли б обговорити лідери, є завершення війни в Україні.

Водночас Пєсков зазначив, що остаточного рішення щодо проведення переговорів і їхнього порядку денного немає.

Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що можливість такого формату обговорювали, однак не уточнив, чи остаточно погоджено його проведення. За словами Рубіо, Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче завершення війни між Україною та Росією.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга виступив проти ідеї зустрічі лідерів Росії, США та Китаю. Він вважає, що такий формат не наблизив би завершення війни, а навпаки – заохотив би Путіна продовжувати її.