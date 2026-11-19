Лідери США, Китаю та Росії зібралися у китайському Шеньчжені для тристоронніх переговорів. Серед тем зустрічі – війна в Україні, міжнародна безпека, енергетика та ситуація навколо Ірану.

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За перебігом переговорів стежить OBOZ.UA. Напередодні Трамп заявив, що США та Китай прагнуть сприяти врегулюванню війни в Україні. За його словами, попередня зустріч із Путіним заклала основу для подальших успішних тристоронніх переговорів за участю Росії, США та Китаю.

На початку переговорів Путін подякував Сі Цзіньпіну за організацію зустрічі. Також російський диктатор запропонував обговорити глобальні та регіональні відносини й енергетичну безпеку.

Путін заговорив про спільну відповідальність трьох держав

Окремо російський диктатор наголосив на спільній відповідальності Росії, США та Китаю за підтримання міжнародного миру.

"Росію, США і КНР об'єднує не тільки статус країн – переможниць у Другій світовій, а й відповідальність за підтримання міжнародного миру", – заявив він.

Путін також нагадав, що три держави стояли біля витоків створення ООН, тому мають спільне завдання "зміцнювати систему міжнародного права".

Сі Цзіньпін попередив про загрозу світового хаосу

Своєю чергою, китайський лідер наголосив на важливості відносин між великими державами. За його словами, світ залишається мирним, коли вони живуть у злагоді, а їхнє протистояння призводить до хаосу.

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"Світ мирний, коли великі держави живуть у мирі. Якщо вони ворогують, у світі панує хаос", – сказав Сі Цзіньпін.

Він також назвав першу в історії тристоронню зустріч керівників Китаю, Росії та США такою, що має проривне значення.

Трамп, зі свого боку, заявив, що лідери трьох країн несуть особливу відповідальність за підтримання діалогу з питань, які стосуються всього світу.

Трамп сподівається на завершення війни в Україні

Американський лідер підтвердив, що Україна буде серед тем саміту, і зазначив, що вже обговорював це питання з Путіним.

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Трамп також висловив сподівання, що обидві сторони хочуть завершити війну.

"Я думаю, що відбуваються певні зміни. Я думаю, що Путін і, сподіваюся, інша сторона хотіли б побачити завершення війни в Україні", – сказав він.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Путін і Сі Цзіньпін провели двосторонню зустріч на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. За словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, вони обговорили війну в Україні та шляхи її мирного врегулювання.

Також Путін розповів очільнику Китаю про нещодавні контакти зі спецпосланцями Трампа – Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, які відвідали Москву.

Під час зустрічі із Сі Цзіньпіном Трамп заявив, що між ним і китайським лідером склалися особливі особисті стосунки. Він назвав його другом і висловив упевненість, що поки вони обоє залишатимуться при владі, між країнами не виникатиме проблем.