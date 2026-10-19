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У Кремлі зробили цинічну заяву про війну з Україною і похвалили США

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
icon 624
У Кремлі зробили цинічну заяву про війну з Україною і похвалили США
Дмитро Пєсков. Джерело: РосЗМІ

Остаточне врегулювання війни Росії проти України неможливе без участі представника Києва, готового взяти на себе відповідальність, заявили в Кремлі. Водночас там похвалили миротворчі зусилля США.

Про це сказав прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє російське агентство ТАСС. За його словами, Сполучені Штати продовжують посередницьку діяльність задля мирного врегулювання війни в Україні, і Москва "високо її цінує".

Пєсков також висловився про можливу тристоронню зустріч Путіна, голови КНР Сі Цзіньпіна та президента США Дональда Трампа.

Цю тему порушували з огляду на те, що всі троє лідерів можуть узяти участь у саміті в Китаї. Водночас конкретних пропозицій чи домовленостей щодо проведення зустрічі та її порядку денного не було, заявив Пєсков.

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Окремо представник Кремля прокоментував заворушення в Європі, назвавши їх масштабною кризою. За його словами, ситуація нібито фактично межує з хаосом, проте залишається внутрішньою справою країн Європейського Союзу.

Раніше Пєсков цинічно заявив, що Росія готова не завдавати ударів по Україні лише в день виборів, якщо Київ справді планує їх провести. Водночас він стверджував, що українська сторона нібито хоче використати 60-денну паузу для відновлення військових можливостей і продовження бойових дій.

Також OBOZ.UA писав, що в Кремлі цинічно виправдали посилення російських ударів по Україні, назвавши їх "відплатою" за нібито розширення Києвом переліку цілей для обстрілів на території РФ. Пєсков також заявив, що російські військові продовжуватимуть виконувати поставлені завдання.

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