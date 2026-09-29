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У Кремлі знайшли "нову" причину продовжувати війну проти України і згадали Захід

Іван Черленський
Іван Черленський
Time to read2 хв
icon 15,1 т.
У Кремлі знайшли "нову" причину продовжувати війну проти України і згадали Захід
Дмитро Пєсков
Джерело: РосЗМІ

Росія продовжить війну проти України, щоб на 100% забезпечити свої національні інтереси. Водночас у Кремлі стверджують, що необхідність так званої "СВО" зумовлена, зокрема, відсутністю "здорових заяв" з боку країн Заходу.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков під час спілкування з журналістами. Його слова цитує російське ЗМІ ТАСС.

Пєсков зазначив, що участь окремих країн у прямих бойових діях проти РФ є одним із факторів, які беруть до уваги, ухвалюючи рішення про запровадження зовнішнього управління у західних компаніях у Росії. Водночас він заявив, що таке тимчасове управління можна скасувати.

За словами Пєскова, Москва нібито не чує від західних держав "здорових заяв", що, як він стверджує, робить необхідним продовження так званої "СВО" для повного забезпечення російських "національних інтересів".

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Окремо речник Кремля висловився про Іран і Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). У РФ вважають його "наріжним каменем" режиму нерозповсюдження ядерної зброї та не хотіли б, щоб Тегеран вийшов із договору.

Москва також сподівається, що Іран залишатиметься "відповідальним учасником ДНЯЗ". Водночас Пєсков послався на заяви Тегерана про відсутність планів щодо створення ядерної зброї.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у Кремлі називали російські удари по українських містах та цивільній інфраструктурі нібито "відповіддю" на дії України. Пєсков стверджував, що російські війська завдають ударів по об’єктах, які вважають доцільними, а також заявляв, що Україні "доведеться заплатити ціну" за її дії щодо РФ.

Як писав OBOZ.UA, раніше речник Кремля заявляв, що Москва нібито прагне "стійкого миру", а не тимчасового перемир’я. Водночас Пєсков звинувачував Володимира Зеленського в нібито суперечливих заявах щодо продовження війни та можливості її припинення.

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