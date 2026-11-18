Російський диктатор Володимир Путін і голова КНР Сі Цзипьпін обговорили російсько-українську війну на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Політики у своїй розмові згадали, зокрема, тему мирного врегулювання конфлікту.

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Також порушувалося питання контактів адміністрації президента США Дональда Трампа з представниками Кремля. Про це повідомляють російські пропагандистські медіа.

Війна в центрі уваги

Кремлівський прессекретар Дмитро Пєсков підтвердив російським медіа, що на зустрічі в Шеньчжені Путін і Сі Цзіньпін обговорили врегулювання війни в Україні. За його словами, диктатор розповів голові КНР про нещодавні контакти зі спецпосланцями глави Білого дому Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Москві.

"Путін обговорив із Сі Цзіньпіном врегулювання в Україні", – повідомляють російські медіа з посиланням на Пєскова.

Своєю чергою, міністерство закордонних справ Китаю не згадало тему війни в Україні за підсумками зустрічі Сі з Путіним. У відомстві обмежилися лише загальними фразами про те, що Пекін і Москва мають використовувати механізми обміну між своїми урядами, законодавчими органами та збройними силами для забезпечення ефективного виконання консенсусу, досягнутого главами держав.

Також у китайському МЗС за підсумками зустрічі Сі та Путіна зазначили, що Китай і Росія мають намір брати на себе відповідальність, "очолюючи і просуваючи багатополярність та демократизацію міжнародних відносин".

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За версією МЗС КНР, на зустрічі з Сі диктатор РФ заявив, що Москва готова зміцнювати взаємну стратегічну співпрацю з Китаєм, планувати майбутнє та розширювати співпрацю у торгівлі, енергетиці, освіті та інших сферах.

Що передувало

На брифінгу 18 листопада офіційний представник МЗС КНР Го Цзякунь на пряме запитання журналістів про те, чи обговорюватиметься Україна, зокрема на майбутньому тристоронньому саміті з Трампом 19 листопада, уникнув конкретики.

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Представник китайського зовнішньополітичного відомства відповів, що лідери проведуть "поглиблений обмін думками з важливих питань, що стосуються глобального миру", а подробиці буде опубліковано вчасно. У початкових коротких релізах Пекіна про двосторонню зустріч Сі та Путіна тема України та контактів з Віткоффом та Кушнером не акцентувалася.

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Нагадаємо, диктатор Володимир Путін заявив, що покладає великі надії на майбутню тристоронню зустріч із президентом США Дональдом Трампом та головами КНР Сі Цзіньпіном. За його словами, сторони обговорюватимуть міждержавні розбіжності.

Як повідомляв OBOZ.UA, диктатор Володимир Путін і президент США Дональд Трамп можуть порушити питання гуманітарної місії в Костянтинівці. Така розмова може відбутися під час саміту АТЕС у Китаї 19 листопада.