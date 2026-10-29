У Кремлі заявили, що не хочуть бачити ЄС за столом переговорів щодо України: в Єврокомісії відреагували

У Росії заявили, що не планують залучати представників Європейського Союзу до майбутніх тристоронніх переговорів щодо завершення війни проти України. У Єврокомісії у відповідь наголосили, що продовжують брати участь у дипломатичних зусиллях, спрямованих на досягнення тривалого миру.

Відео дня

Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паола Піньо, повідомляє Радіо Свобода. Вона пояснила, що переговори відбуваються в різних форматах, на різних рівнях і в різних місцях.

У Єврокомісії заявили про готовність продовжувати дипломатичні зусилля

За словами Паоли Піньо, Євросоюз уже був залучений до цього процесу та продовжує працювати над припиненням війни.

"Ми брали участь і продовжуємо працювати над тим, щоб покласти край цій жахливій війні та досягти тривалого, стійкого миру", – сказала вона.

Водночас речниця не підтвердила, чи будуть представники ЄС присутні на наступному раунді тристоронніх переговорів. Вона зазначила, що наразі Єврокомісія не має додаткової інформації про можливі майбутні зустрічі, але ситуація може змінитися.

Президент України Володимир Зеленський підтримує участь європейських партнерів у переговорах, однак готовий до тристороннього формату, якщо на цьому наполягатимуть США.

Що заявили в Кремлі про участь Євросоюзу

Напередодні, 28 жовтня, помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що представників європейських держав не планують запрошувати на майбутні переговори України, США та Росії.

РЕКЛАМА

"Вони можуть туди потрапити, якщо куплять квитки, але за стіл переговорів їх ніхто запрошувати не збирається", – сказав Ушаков.

29 жовтня речник Кремля Дмитро Пєсков також заявив, що тристоронній формат не передбачає участі Євросоюзу. Він стверджував, що єдиного європейського підходу до врегулювання війни в Україні поки немає.

Крім того, відповідаючи на запитання, чи пропонували прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре та президент Фінляндії Александр Стубб нові підходи до врегулювання, представник Кремля коротко відповів: "Ні".

Головні історії дня

Нагадаємо, Володимир Зеленський очікує на тристоронню зустріч України, США та Росії в Абу-Дабі. Сторони планують обговорити кроки з деескалації, зокрема в енергетичній сфері та на морі, обмін військовополоненими й гарантії безпеки для України.

Як писав OBOZ.UA, президент України заявив, що Україна розраховує на тристоронню зустріч із США та Росією в Абу-Дабі до 10 листопада. Зеленський підкреслив, що переговори між Україною, США та РФ "так чи інакше відбудуться".