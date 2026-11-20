У Росії відкинули можливість надання Україні гарантій безпеки за принципом п'ятої статті НАТО, назвавши навіть часткове наближення Києва до Альянсу неприйнятним. У Москві вкотре наполягають на відмові України від членства в НАТО, водночас заявляючи про готовність обговорювати інші механізми безпеки

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Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, повідомляють російські ЗМІ. За його словами, будь-які формули, які фактично передбачають для України статус, наближений до членства в НАТО, суперечать вимогам Кремля.

Що заявили в російському МЗС

Коментуючи можливість надання Україні гарантій безпеки за аналогією зі статтею 5 Вашингтонського договору, Рябков наголосив, що Москва не погодиться навіть на компромісні варіанти співпраці Києва з Альянсом.

"Я хочу сказати, що пошук навіть формули квазічленства в НАТО для Києва та спроби знайти якесь, у лапках, креативне рішення в цій сфері – це неприйнятний для нас варіант", – заявив російський посадовець.

Він додав, що Росія розглядає питання гарантій безпеки насамперед із погляду власних інтересів, а не потреб України.

За словами Рябкова, для подальших переговорів Київ та його партнери мають визнати російську вимогу щодо неможливості вступу України до Північноатлантичного альянсу.

"Нехай вони визнають незмінність нашої вимоги щодо неприпустимості вступу цієї держави до НАТО", – сказав він.

Представник російського МЗС зазначив, що після виконання цієї умови Москва нібито готова повернутися до обговорення гарантій безпеки. Водночас будь-який діалог про можливе членство України в НАТО він категорично виключив.

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Медведєв знову виступив із погрозами щодо України

На тлі обговорення можливих гарантій безпеки для України із черговою антиукраїнською заявою виступив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. У своєму Telegram-каналі він розкритикував повідомлення західних ЗМІ про можливе приєднання Києва до оновленого формату НАТО в обмін на територіальні поступки.

Медведєв назвав таку ідею неприйнятною для Росії та вкотре спробував виправдати повномасштабне вторгнення можливістю вступу України до Альянсу.

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"Ймовірне приєднання Києва до Альянсу – одна з причин війни. А НАТО – ворожий Росії блок. Тут і коментувати нічого", – написав він.

Водночас російський посадовець вдався до нових територіальних зазіхань на Україну, фактично запропонувавши залишити від неї лише частину Галичини.

"Якщо під такими територіями розуміти всю Україну, за винятком частини Галичини, це інша ситуація. Львів/Лемберг може бути додатком для Польщі та інших затятих друзів", – заявив Медведєв.

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Нагадаємо, спецпредставник президента США Джаред Кушнер заявив, що Вашингтону вдалося переконати Росію погодитися на гарантії безпеки для України за зразком статті 5 НАТО. За його словами, американська сторона досягла прогресу в обговоренні відповідного механізму захисту України.

Як писав OBOZ.UA, президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером на тлі обговорення гарантій безпеки. Одним із ключових питань стали можливі розбіжності між Києвом і Вашингтоном щодо трактування гарантій за принципом п'ятої статті НАТО.