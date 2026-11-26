У Кремлі відреагували на заклики Європейського Союзу щодо встановлення енергетичного перемир'я між Україною та Росією. Москва відкинула вимоги європейської сторони, заявивши, що керуватиметься виключно власними національними інтересами.

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Про це заявив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російським ЗМІ. Він назвав відповідні заклики Європи ультиматумами та поставив під сумнів її здатність відігравати роль посередника в мирних переговорах.

Що заявили в Кремлі

Коментуючи заклик президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до Росії погодитися на енергетичне перемир'я з Україною, представник Кремля заявив, що РФ нібито не має жодних зобов'язань у цьому питанні.

"Росія нічого не винна. Росія має забезпечити свої національні інтереси. І, звичайно, з такими ультиматумами претендувати на роль посередників або учасників переговорів щодо врегулювання дуже складно", – сказав Пєсков.

За його словами, позиція ЄС нібито лише підтверджує побоювання Москви щодо готовності європейських країн конструктивно долучитися до мирного процесу.

Крім того, журналіст поцікавився реакцією європейської сторони на запрошення відвідати Москву. У відповідь Пєсков заявив, що європейці реагують на відповідні пропозиції, однак визначеності щодо можливих переговорів поки немає.

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Що у Кремлі раніше говорили про участь Європи в мирних переговорах

Нагадаємо, у Кремлі поставили під сумнів доцільність участі європейських країн у переговорах щодо завершення війни в Україні. Дмитро Пєсков заявив, що Москва нібито не бачить користі від залучення представників Європи до переговорного процесу в Абу-Дабі.

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За словами речника російського диктатора, європейська сторона наполягає на проведенні зустрічей у чотиристоронньому форматі. Водночас Пєсков зазначив, що у Кремлі усвідомлюють необхідність продовження переговорів щодо України.

Як писав OBOZ.UA, у Кремлі погодилися із заявою Дональда Трампа про те, що Росія нібито не використовує всіх своїх можливостей у війні проти України. Дмитро Пєсков цинічно заявив, що Москва могла б діяти значно жорсткіше, однак уточнювати, наскільки саме, відмовився, переадресувавши це питання військовим.